아워홈에 파라스파라까지 잇단 ‘빅딜’… 한화 김동선, 본업 시너지 속도

한화호텔, 아워홈 인수 마무리… 자산규모 67.5%↑
“2500억 원으로 1조5000억 원 경영권 확보” 평가
한화호텔 순차입의존도 14%… 업계 적정 기준보다 낮아
파라스파라도 부채 승계 인수… “순이익 약 2000억 원 증가”
한화호텔앤드리조트가 김동선 미래비전총괄 부사장 주도로 대형 인수합병(M&A)을 잇달아 단행하고 있다. 상반기 영업이익(별도기준)까지 115억 원 적자에서 16억 원으로 흑자전환하면서 김 부사장의 경영성과와 사업 재편 의지가 조금씩 드러나고 있다는 평가가 나온다.
14일 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 최근 아워홈 기존 경영진이 보유한 지분 58.6% 중 50.62%를 7500억 원에 매입하면서 인수를 마무리했다. SPC(특수목적법인)를 설립해 2500억 원을 출자하는 방식으로 진행됐으며, 나머지 자금은 재무적 투자자(FI)와 인수금융으로부터 조달했다.
아워홈 정식 편입되면서 한화호텔앤드리조트의 연결 기준 자산 규모는 3월 말 2조8856억 원에서 6월 말 4조8343억 원으로 67.5% 증가했다. 아워홈 인수에 따른 재무 부담에 대한 지적이 있었지만 순차입의존도는 14%로, 신용평가업계의 적정 기준인 30%보다 낮은 수준이다. 특히 호텔업계 특성상 회원권 판매금은 부채로 잡혀 순차입의존도가 중요한 지표로 활용된다.
투자은행(IB) 업계 관계자는 “결과적으로 2500억 원을 투입해 1조5000억 원의 회사 경영권을 가져온 것만 두고 보면 긍정적인 측면이 많다”며 “향후 사업적 성과에 따라 성공적인 딜이 될 수 있을 것”이라고 평가했다.
리조트 ‘파라스파라 서울’ 인수도 재무적으로 주목할 만한 부분이 많다. 한화호텔앤드리조트는 삼정기업 계열사 정상북한산리조트로부터 파라스파라 서울 지분 100%를 300억 원에 확보했다. 파라스파라는 삼정기업이 기업회생 절차를 밟으면서 시장에 매물로 나왔다.
인수를 위해 투입된 비용은 파라스파라 서울의 시장 추정 가치(6000억 원)와 비교하면 매우 낮은 수준이다. 부채 3900억 원을 승계하는 조건이지만, 당장 투입되는 비용이 미미하고 부채를 포함하더라도 시장 추정 가치 대비 2000억 원 가량 싸게 인수한 셈이다. 또한 한화호텔앤드리조트는 기존 미지급금 및 차입금을 프로젝트파이낸싱(PF) 형태로 리파이낸싱하는 것을 금융기관들과 협의 중이며, 이를 통해 이자비용을 기존 대비 대폭 절감할 계획이다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 “계약이 성공적으로 마무리 되면서 3분기 당기순이익이 2000억 원 가량 증가하는 동시에 총 자산도 약 5조4000억 원 수준으로 크게 늘어날 것으로 예상 된다”면서 “기존 차입금도 금융기관 협의를 통해 대폭 낮출 예정”이라고 말했다.
연이은 인수합병에 대한 재무 부담 우려는 여전히 있다. 그럼에도 외형을 2배 가까이 키운 것과 동시에 본업과 시너지를 낼 수 있는 사업 포트폴리오를 확대했다는 점에서 긍정적 평가가 나온다. 김 부사장은 아워홈과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트를 연계해 시너지를 만드는 사업 계획도 구상하는 것으로 알려졌다.
업계 관계자는 “김 부사장 주도로 진행된 두 건의 M&A가 향후 성공적으로 안착한다면 김 부사장의 재무 전략과 경영 성과가 높은 평가를 받을 수 있을 것으로 전망된다”고 했다.
