K9 자주포 베트남에 수출, 20문 3500억원…동남아 첫 진출

K9 자주포가 베트남에 수출된다. 수출국 기준 10번째로, 이 자주포가 동남아 시장에 판매되는 것은 이번이 처음이다.
14일 관련 업계에 따르면, 한국 정부와 베트남 정부는 K9 자주포 20문을 약 2억6000만 달러, 우리 돈으로 약 3500억 원 규모로 공급하는 정부 간 거래(G2G) 계약을 체결했다.
이에 따라 베트남은 동남아시아 국가 중 최초로 K9 자주포를 운용하게 됐다. 또한 이번 사례는 한국 무기 체계가 베트남에 상업적으로 수출된 첫 사례다. 베트남은 한국의 퇴역 초계함을 무상으로 제공받은 적은 있으나, 한국의 무기를 수입한 적은 없었다.
이번 수출로 K9 수출 국가는 10개국으로 늘었다. 현재까지 에스토니아, 인도, 이집트, 노르웨이, 루마니아, 호주, 폴란드, 핀란드, 튀르키예(가나다순) 등에서 K9 자주포를 운용 중이다.
베트남은 남중국해 내 쯔엉사 군도를 놓고 중국과 영유권 분쟁중으로 신속하게 무기를 확보해야 하는 상황인 것으로 알려졌다. 이에 성능과 가격 조건이 적합한 K9 자주포 도입에 적극적으로 나선 것으로 풀이된다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
