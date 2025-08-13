AI-과학기술 박사 취득 11년→ 6년 단축 추진

정부, 4대 과기원에 프로그램 도입
정부가 국내 4대 과학기술원을 대상으로 인공지능(AI)·과학기술 포닥(박사 후 연구원) 기회를 확대하고 대학 입학부터 박사 학위 취득까지 걸리는 기간을 기존 11년에서 6년으로 단축하는 프로그램도 도입한다.
구윤철, 초혁신경제 뒷받침 당부
12일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부서울청사에서 KAIST(한국과학기술원)·UNIST(울산과학기술원)·GIST(광주과학기술원)·DGIST(대구경북과학기술원) 등 4대 과기원 총장들을 만나 AI를 활용한 초혁신경제 구현 전략과 이 과정에서 4대 과기원이 맡게 될 역할 등을 논의했다.
구 부총리는 “대한민국이 AI 초혁신경제 시대를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 4대 과기원이 지역-국가-글로벌 혁신 네트워크의 허브로 역할을 하기 위해 필요한 정책·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
정부는 4대 과기원을 활용한 혁신 생태계를 구축해 ‘한국형 오펜하이머’를 양성할 계획이다. 오펜하이머는 미국의 이론 물리학자로 과학 기술 개발을 상징하는 인물이다. 구체적인 방안으로는 △대형 집단·융합 연구를 위한 4대 과기원 연계 기관전략개발단(ISD) 사업 신규 추진 △AI·과학기술 국가대표 포닥 확대 △조기 박사 학위 과정(학부 2년, 석박사 통합 4년) 등을 도입할 예정이다. 영재학교와 연계한 조기 박사 학위 과정을 통하면 18세에 과기원에 입학해 23세에 박사학위자가 될 수 있다.
세종=정순구 기자
