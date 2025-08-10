홍문표 aT 사장, ‘대한민국 무궁화 대상’ 시상… 나라사랑 실천 격려

홍문표 한국농수산식품유통공사(aT) 사장이 8일 ‘2025년 자랑스러운 대한민국 무궁화 대상’ 시상식에 참석해 무궁화 사랑과 나라 사랑 실천을 위한 격려의 메시지를 전했다.
국회의원회관 제2소회의실에서 개최된 이번 시상식은 사단법인 대한민국무궁화예술협회가 주최하고, 한국무궁화단체총연합회가 주관했다. 매년 8월 8일 ‘무궁화의 날’을 맞아 무궁화 사랑과 나라 사랑을 실천한 인사를 선정해 포상하는 뜻깊은 행사로 진행된다.
올해는 △인권화합 부문 소병훈 국회의원 △사회공헌 부문 김정재 국회의원 △무궁화사회기여 부문 민병덕 국회의원 △무궁화꽃나무보급 부문 남성현 국민대 석좌교수(전 산림청장) △무궁화꽃도시조성 부문 조성명 강남구청장 △무궁화선양부문 한통복 우리꽃무궁화교육원 원장이 수상의 영예를 안았다.
홍문표 사장은 축사에서 “무궁화는 우리나라를 상징하는 국화이자 겨레의 얼과 혼이 담긴 꽃으로, 꿈, 용기, 희망, 화평, 부귀, 통합의 의미를 담고 있다”며 “무궁화가 지니고 있는 아름다운 기품과 고귀한 자태를 널리 전파해, 모든 국민이 무궁화를 닮은 민족의 기상과 자긍심을 되새기길 바란다”고 말했다.
그러면서 수상자들에게 “앞으로도 무궁화 사랑, 나라 사랑을 실천해 국민의 정체성을 확립하는 데 기여해달라”고 당부했다.
