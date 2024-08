[프리미엄뷰]한여름에도 섬세하고 청정한 관리는 기본, AI로 스마트한 기능까지 더한 BESPOKE AI 콤보·BESPOKE 에어드레서

여름철 세탁 고민 타파하는 쾌적한 론드리 라이프의 완성, 비스포크 AI 콤보

여름철 세탁을 힘들게 만드는 원인 중 하나는 바로 늘어나는 빨래의 양이다. 외출을 하면 어쩔 수 없이 흐르는 땀 때문에 다른 계절보다 자주 옷을 갈아입고 또 잦은 샤워로 인해 수건 사용도 많아지기 마련이다. 게다가 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 여름에는 세탁기에서 세탁이 완료된 세탁물을 꺼내 다시 건조기로 옮겨 담는 과정도 고된 가사노동처럼 느껴진다.‘비스포크 AI 콤보’는 하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 진행되는 올인원 세탁건조기로, 세탁물을 옮겨야 하는 번거로움으로부터 벗어나 간편한 세탁-건조가 가능하다.만약 세탁이 종료되는 시점에 피치 못하게 외출을 했거나 세탁 후 깜빡해서 세탁물을 바로 꺼내지 못했다면 고온다습한 통 내에서 세균이 빠른 속도로 번식할 가능성이 높다. 비스포크 AI 콤보는 세탁·건조 후 자동으로 문을 여는 ‘오토 오픈 도어’ 기능으로 내부의 습기나 열기를 환기함으로써 세균과 바이러스가 증식할 가능성을 차단한다.그뿐만 아니라 사람의 감이나 눈대중으로 했던 기존의 세탁 방식에서 벗어나 방대한 학습 데이터를 기반으로 한 AI 기능으로 스마트한 론드리 라이프를 선사한다. 세탁물 무게와 종류, 오염도를 센싱해 AI가 최적의 코스로 맞춤 세탁하고, 옷감에 맞는 적절한 온도로 맞춤 건조하는 ‘AI 맞춤 코스’와 적정량의 세제 및 유연제를 자동으로 투입하는 ‘AI 세제 자동 투입’ 기능을 사용한다면 더 섬세하고 깨끗한 세탁이 가능하다.여름을 맞아 세탁기를 자주 사용하게 되어 전기 요금이 걱정이라면 스마트싱스를 통해 현재 누진 단계를 점검할 수 있다. 여기에 ‘AI 절약 모드’를 설정하면 에너지 효율화를 통해 세탁기는 최대 60%, 건조기는 최대 30%까지 에너지 사용량을 절감할 수 있어 전기 요금 걱정을 덜어준다.

고온다습한 날에도 산뜻·청정한 의류 케어를 선사하는… 비스포크 에어드레서



섬세하고 청정한 케어는 기본, 사용자의 편의를 고려한 AI 기술로 스마트한 의류 관리를 선사하는 비스포크 의류케어 가전과 함께 쾌적하고 산뜻한 일상을 즐겨보기 바란다.

올해도 견디기 쉽지 않은 고온다습한 날들이 이어지고 있다. 이런 날일수록 빨래는 자주 세탁하고 옷에 불쾌한 냄새가 남지 않도록 외출 전후로 청결하게 관리해 주는 것이 중요하다.