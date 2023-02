학원-학습지-인강 결제하면 10% 할인

삼성카드가 자녀의 교육비 부담을 덜어주는 ‘삼성 iD EDU 카드’를 출시했다.‘삼성 iD EDU 카드’는 교육에 특화된 상품으로 학원, 학습지 할인 혜택뿐만 아니라 인터넷 강의에도 할인 혜택을 제공한다. 온라인쇼핑몰 멤버십, 배달앱, 아파트 관리비 등의 할인 혜택도 받을 수 있다.‘삼성 iD EDU 카드’는 학원과 학습지, 인터넷 강의, 이용 금액의 10% 결제일 할인 혜택을 제공한다.학원 결제일 할인 혜택은 삼성카드 업종 분류 기준에 따른 입시·보습, 외국어, 예체능계 학원 이용 등에 사용할 수 있다. 학습지 할인 혜택은 씽크빅, 교원, 대교, 한솔교육 이용 건에 제공된다. 인터넷 강의 할인 혜택은 메가스터디와 엘리하이, 밀크T, 이투스, 엠베스트, 대성마이맥 이용 건에 한해 가능하다. 10% 결제일 할인 혜택은 전월 이용실적에 따라 월 최대 7만 원까지 제공돼 할인율뿐만 아니라 혜택 금액 또한 높다.교육비 혜택 외에 자주 사용하는 생활 편의 업종에 대해서도 할인 혜택을 받을 수 있다. 우선 쿠팡 로켓와우, 네이버플러스, 마켓컬리 컬리패스, 온라인쇼핑몰 멤버십 결제금액의 50% 결제일 할인 혜택을 제공한다. 할인 혜택은 온라인쇼핑몰 멤버십 이용 금액을 합산해 월 최대 5000원까지 받을 수 있다.또한 배달의민족과 쿠팡이츠 배달앱 이용금액을 합산해 5% 결제일 할인 혜택을 월 최대 5000원까지, 아파트 관리비 10만 원 이상 정기 결제 시 월 5000원의 결제일 할인 혜택을 제공한다. 교육비와 생활 편의 업종의 결제일 할인 혜택은 전월 50만 원 이상 이용 시 받게 된다.이 외에도 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용금액의 1.5% 결제일 할인 혜택을 전월 이용실적과 할인 한도의 제한 없이 제공한다. ‘삼성 iD EDU 카드’의 연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 3만 원이다.이호 기자 number2@donga.com