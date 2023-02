‘핫플’로 떠오른 뷰티패션라운지, 4개월간 21만 명 방문

서울시와 서울산업진흥원(SBA)이 지난해 동대문디자인플라자(DDP)에 개관한 서울 뷰티패션라운지 ‘B the B’는 MZ세대의 핫플레이스로 떠오르며 소비자가 선정한 가장 만족도 높은 브랜드로 등극했다.서울 뷰티패션라운지 ‘B the B’는 다양한 현장 이벤트와 SNS 중심 홍보를 통해 지난해 9월 30일 개관 이후 약 4개월간 21만 명의 시민이 방문했다. ‘B the B’는 시민들과 외국인 관광객 등이 자유롭게 방문해 서울의 뷰티·패션 문화를 자연스럽게 접할 수 있는 체험형 전시 공간으로 만들어졌다.‘B the B’는 ‘Be the Beautiful’을 의미하는 공간 브랜드로 ‘아름다움에 대한 새로운 관점과 경험을 통해 스스로 아름다운 사람인 것을 발견하는 공간’의 메시지를 담고 있다. 생명과의 공존이라는 ‘바이오필리아(Biophilia·자연과 생명에 대한 인간의 본능적인 사랑)’ 콘셉트를 채용한 인테리어 디자인을 중심으로 4개의 서로 다른 공간을 조화롭게 구성해 시민들에게 새로운 공공의 가치를 제공한다.특히 무신사와 브랜디와 같은 온라인 플랫폼과의 협업을 통해 224억 원 이상의 매출 지원 성과를 만들어 내고 있다. 서울시 중소기업의 경쟁력을 높이는 중소기업 지원기관 서울산업진흥원이 뷰티·패션 기업 250개 사 발굴 및 지원을 통해 5개월간 거둔 성과다.