베토벤-슈베르트 선율로 물드는 도심의 초가을

마포문화재단의 제10회 M 클래식 축제에서 ‘심포니 시리즈’가 24, 25일 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 개최된다. 기초지방자치단체 차원에서 주최하는 대규모 순수예술 축제인 M 클래식 축제의 10주년을 기념해 베토벤, 드보르자크, 슈베르트 등 시대를 대표하는 작곡가들의 교향곡을 연주한다.
네덜란드 로얄 콘세르트허바우 오케스트라와의 무대에서 지휘자로 데뷔한 뒤 세계 무대에서 활약하고 있는 지휘자 권민석이 이번 축제를 위해 조직된 M 클래식 페스티벌 오케스트라를 이끈다.
24일은 첫 공연 ‘베토벤 No.5’를 시작으로 베토벤을 대표하는 작품들인 ‘코리올란 서곡’ ‘피아노 협주곡 5번 황제’ ‘교향곡 5번 운명’ 등을 차세대 피아니스트 정지원과의 협연으로 선보일 예정이다.
25일에는 ‘드보르자크 & 슈베르트’ 무대가 이어진다. 첼로 협주곡 중에서도 가장 완성도 높은 작품으로 손꼽히는 드보르자크의 ‘첼로 협주곡 B단조 Op.104’를 첼리스트 이경준의 협연으로 연주한다. 이경준은 리투아니아에서 열린 다비드 게링가스 국제 첼로 콩쿠르에서 우승한 후 본격적으로 국제무대에서 활동해온 연주자. 이번 공연에서 드보르자크의 작품을 비롯해 슈베르트 ‘교향곡 8번 미완성’ 등을 들려줄 예정이다.
지난달 22일 개막한 M 클래식 축제는 올해로 10주년을 맞아 ‘낭만시대’의 대중적인 명곡들을 집중 조명하고 있다. 다음 달 2일에는 바흐 작품을 중심으로 바로크 음악의 매력을 선보이는 바로크 음악 스페셜리스트 앙상블 일 가르델리노의 공연이, 11월 11일에는 ‘원조 콩쿠르 여제’인 피아니스트 백혜선의 리사이틀이 펼쳐진다.
테너 김민석(10월 29일), 바이올리니스트 강동석(11월 14일), 소프라노 임선혜(11월 12일) 등 세대를 아우르는 국내외 정상급 연주자들의 공연도 12월 6일까지 다채롭게 이어진다. 전석 2만∼3만 원.
댓글 0