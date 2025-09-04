글로벌 환경 학술대회 ‘ICOBTE & ICHMET 2025’, 오는 22~26일 부산 벡스코 개최

국제미량원소생지화학회(ISTEB, International Society of Trace Element Biogeochemistry)가 주관하는 세계 최고 권위의 환경 분야 국제학술대회 ‘ICOBTE & ICHMET 2025’가 오는 22일부터 26일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최된다.
이번 대회의 공식 주제는 ‘Catalyzing Change for Sustainability and ESG: Bridging Academia and Industry’로 과학과 산업을 잇는 ESG(환경·사회·지배구조)와 지속 가능성을 위한 논의의 장이 될 전망이다. 이번 행사는 국제ESG협회(IESGA, 이재혁 · 옥용식 회장), 고려대 한국바이오차연구센터가 공동 주관하며 부산 관광공사와 한국 관광공사가 후원한다.
이번 대회에는 ESG와 지속 가능성 분야의 글로벌 석학들이 모여 학술적 깊이와 실무적 통찰을 제공할 예정이며, 옥용식 고려대학교 교수가 총괄대회장을 맡는다. 특히 50여개국에서 총 300개가 넘는 발표가 선정되어 다양한 환경 문제에 대한 연구가 활발히 발표될 예정이다. 참가자들은 바이오차, 생지화학, 플라스틱, 첨단 환경정화 기술 등 여러 주제에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.
ICOBTE & ICHMET 2025는 한국에서 최초로 개최되는 ISTEB 주관의 국제학술대회로, 1993년 대만에서 시작된 ICOBTE와 1975년 캐나다에서 시작된 ICHMET 두 국제 학술대회가 결합되어 개최된다.
세계 각지에서 300여 명 이상의 석박사 연구자들이 참여하며, 옥스퍼드 대학교, 스탠포드 대학교, 서울대학교 등 세계적 대학들의 연구자들이 모여 글로벌 환경 문제에 대한 공동 해결책을 모색한다.
옥용식 학회장은 “이번 대회는 한국의 환경과학 및 정책 역량을 세계에 알리고, 학계와 산업계가 함께 지속 가능한 미래를 만들어가는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.
행사 관련 세부 사항은 ‘ICOBTE & ICHMET 2025’ 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.
댓글 0