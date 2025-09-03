“다 보고 싶은데” 김혜경 여사 말에 아트페어 관계자들 빵 터졌다

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 아시아 최대 미술 축제인 ‘키아프·프리즈 서울 2025’ 개막 행사에 참석했다. 김 여사는 축사에서 “세계적인 갤러리와 재능 있는 작가들이 한데 모여 빚어내는 예술의 향연은 대한민국을 더욱 활기차고 매력적인 나라로 만들어 줄 것”이라고 말했다. 직접 작품을 관람하는 과정에서는 “다 보고 싶은데”라고 말해 행사 관계자들 사이에서 웃음이 터졌다.
이날 대통령실에 따르면 김 여사는 3일부터 7일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 키아프·프리즈 서울 2025 개막 행사에 참석했다. 키아프 서울이 세계 3대 아트페어인 프리즈와 공동으로 행사를 연 건 네 번째다.
김 여사는 축사를 통해 “최근 K-컬처의 위상이 더욱 높아지면서 전국의 미술관이나 갤러리에도 외국인 관람객이 대폭 늘었다”고 밝혔다. 그러면서 “키아프·프리즈 서울 2025가 열리는 기간에는 전국 곳곳의 미술관과 갤러리에서 다채로운 행사가 진행될 예정”이라며 “미술을 사랑하는 모든 분이 아름다운 미술의 세계를 만끽하는 행복한 시간이 되시길 바란다”고 덧붙였다.
김 여사는 구자열 키아프 서울 조직위원장, 이성훈 한국화랑협회장, 사이먼 폭스 프리즈 서울 최고경영자 등과 함께 국내외 대표 화랑들이 소개하는 작품들을 직접 관람했다. 이 과정에서 관람 동선을 안내하는 행사 관계자에게 “다 보고 싶은데”라고 말해 관계자들을 웃게 했다.
또한 김 여사는 작품을 감상하며 참석자들과 K팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 내용을 나눴다. 인공지능(AI)을 활용한 작품에는 놀라움을 표했다. 김 여사는 관람 과정에서 “한국적인 멋이 녹아들어 있는 작품들도 많다”며 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라고 말했다. 아울러 세계 미술시장에서 바라보는 한국미술, 국내 미술시장 성장 방안 등에 대한 의견도 청취했다고 대통령실은 밝혔다.
