“다 보고 싶은데” 김혜경 여사 말에 아트페어 관계자들 빵 터졌다

크게보기 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내최대 아트페어 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)’을 찾아 전시를 둘러보고 있다. 2025.09.03. 뉴시스

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)’과 세계 3대 아트페어 ‘프리즈 서울(FRIEZE SEOUL)’ 개막식에 참석해 축사를 하고 있다. 2025.09.03. 뉴시스

이날 대통령실에 따르면 김 여사는 3일부터 7일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 키아프·프리즈 서울 2025 개막 행사에 참석했다. 키아프 서울이 세계 3대 아트페어인 프리즈와 공동으로 행사를 연 건 네 번째다.

김 여사는 축사를 통해 “최근 K-컬처의 위상이 더욱 높아지면서 전국의 미술관이나 갤러리에도 외국인 관람객이 대폭 늘었다”고 밝혔다. 그러면서 “키아프·프리즈 서울 2025가 열리는 기간에는 전국 곳곳의 미술관과 갤러리에서 다채로운 행사가 진행될 예정”이라며 “미술을 사랑하는 모든 분이 아름다운 미술의 세계를 만끽하는 행복한 시간이 되시길 바란다”고 덧붙였다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '키아프 서울 2025' VIP 프리뷰 데이를 찾아 작품들을 관람하고 있다. (공동취재) 2025.9.3/뉴스1 김 여사는 구자열 키아프 서울 조직위원장, 이성훈 한국화랑협회장, 사이먼 폭스 프리즈 서울 최고경영자 등과 함께 국내외 대표 화랑들이 소개하는 작품들을 직접 관람했다. 이 과정에서 관람 동선을 안내하는 행사 관계자에게 "다 보고 싶은데"라고 말해 관계자들을 웃게 했다.