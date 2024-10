블랙핑크 로제, 브루노 마스와 협업곡 ‘APT.’ 발표

크게보기 더블랙레이블 제공

이날 공개된 뮤직비디오에는 로제와 브루노 마스가 자연스럽게 노래를 하는 모습을 담았다. 브루노 마스가 한국어 가사로 “건배, 건배”라고 외치며 태극기를 흔드는 모습도 온라인상에서 화제다. 밴드 록 스타일의 곡으로 그간 로제의 솔로곡이나 블랙핑크 그룹 활동 무대와는 다른 매력을 드러냈다는 평가다.앞서 17일 로제는 브루노 마스에게 한국의 술자리 게임을 알려줬다고 밝혀 주목받은 뒤 이튿날 이 게임을 직접적인 주제로 한 신곡을 발표했다. 로제와 협업한 브루노 마스는 그래미 어워즈를 총 15회 수상한 정상급 가수다. ‘저스트 더 웨이 유 아’(Just the Way You Are)와 ‘그러네이드’(Grenade) 등으로 빌보드 ‘핫 100’ 1위를 차지했다.