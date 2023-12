정국·뉴진스, 캐럴 공세 속 美 빌보드 역주행

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버인 팝스타 정국이 군 입대한 가운데 미국 빌보드 차트에서 역주행하고 있다.빌보드가 27일(현지시간) 발표한 최신 차트(12월30일 자)에 따르면, 정국의 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’ 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’가 79위를 차지했다. 지난 주보다 20계단 뛰어 오르며 해당 차트에 7주 연속 진입했다. ‘스탠딩 넥스트 우 튜’ 발매 첫 주 ‘핫 100’ 최고 순위는 5위였다.시즌 특성상 전 세계적으로 캐럴(Carol) 장르 공세가 거셌던 가운데 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 인기 약진이 돋보인다. ‘스탠딩 넥스트 투 유’는 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’에서 1위를 탈환했다. ‘글로벌(미국 제외)’ 11위, ‘글로벌 200’ 17위를 차지했다.앞서 ‘스탠딩 넥스트 투 유’는 지난 23일 발표된 영국 오피셜 싱글 최신 차트에서도 전주 대비 9계단 상승한 88위에 올랐었다.정국을 비롯 방탄소년단 일곱 멤버 전원이 군 복무에 돌입한 가운데 기존 곡들도 다시 사랑받고 있다. 방탄소년단의 10년 전 데뷔곡 ‘노 모어 드림(No More Dream)’은 미국 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서 9위에 올랐다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 ‘노 모어 드림’(1위), ‘진격의 방탄’(4위), ‘아웃트로 : 티어(Outro: Tear)’(7위), ‘봄날’(8위)이 상위권에 대거 포진됐다.앞서 예고됐던 것처럼 K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 제니가 캐나다 스타 싱어송라이터 위켄드·미국 배우 겸 가수 릴리 로즈 멜로디 뎁과 함께 부른 HBO 시리즈 ‘디 아이돌’ OST ‘원 오브 더 걸스(One Of The girls)’는 ‘핫100’에서 100위를 차지하며 해당 차트에 데뷔했다. 블랙핑크 멤버로 ‘핫100’에 수차례 진입한 제니가 솔로 자격으로 ‘핫100’에 들어온 건 이번이 처음이다.앨범 차트에서도 정국을 비롯한 K팝 가수들의 활약이 여전하다. 정국의 ‘골든’은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 전주 대비 2계단 반등한 39위에 자리했다. 이로써 ‘골든’은 ‘빌보드 200’에 2위(11월 18일 자)로 첫 진입한 이래 7주 연속 이름을 올렸다.‘빌보드200’ 1위를 찍은 차세대 K팝 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)의 미니 8집 ‘락스타(樂-STAR)’는 이번 주 해당 차트에서 41위를 차지했다. 5계단 반등하며 6주 연속 상위권에 안착했다.대세 그룹 ‘에이티즈’의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)’은 ‘빌보드 200’에서 52위를 차지했다. 해당 차트에서 1위를 찍은 이 앨범은 3주 연속 상위권에 진입했다.그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 미니 5집 ‘오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)’는 ‘빌보드 200’에서 전주 대비 13계단 상승한 105위에 랭크됐다.신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’의 미니 2집 ‘겟 업(Get Up)’은 이번 주 ‘빌보드 200’에서 106위를 차지했다. 지난주보다 32계단 역주행하며 해당 차트에 22주 연속 머물렀다.지난 주 걸그룹, 보이그룹 통틀어 4세대 K팝 그룹 음반 차트인 최장기간 기록을 세운 이 앨범은 또 자체 기록을 경신했다. 특히 뉴진스의 ‘겟 업’은 계속 재조명되면서 K팝 걸그룹 ‘빌보드 200’ 최장 진입 기록에도 도전하게 됐다. K팝 걸그룹 전 세대를 통틀어 현재 ‘빌보드 200’에 가장 오래 머문 음반은 ‘블랙핑크’ 정규 1집 ‘디 앨범(THE ALBUM)’이다. ‘디 앨범’은 해당 차트에 총 26주간 머물렀다. 현재 ‘빌보드 200’에 20주 이상 머문 K팝 그룹은 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)과 블랙핑크 그리고 뉴진스뿐이다.한편, 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위는 지난 주에 이어 미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)’다. 또 올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유‘는 ’글로벌 200‘에선 4주 연속 정상에 올랐다. 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 ’1989‘(Taylor’s Version)는 ‘빌보드 200’에서 1위를 탈환했다.[서울=뉴시스]