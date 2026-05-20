안성시, 2040년 목표 인구 28만 명…“반도체·광역철도 연계 미래도시 도약”

경기도가 안성시의 미래 발전 방향을 담은 ‘2040년 안성 도시기본계획’을 최종 승인했다. 세종~포천고속도로 개통과 광역교통망 확충 등 변화하는 도시 여건에 맞춰 산업과 교통, 주거 기능을 체계적으로 재편하겠다는 구상이다.
경기도는 안성시가 신청한 ‘2040년 안성 도시기본계획’을 승인했다고 20일 밝혔다. 도시기본계획은 도시공간구조와 토지 이용 방향 등을 담은 지방자치단체의 최상위 공간계획으로, 도시정책의 기본 틀이 된다.
안성시는 이번 계획에서 각종 개발사업과 인구 유입 전망, 통계청 장래인구추계 등을 반영해 현재 21만 명 수준인 인구를 2040년까지 28만 명으로 확대하는 목표를 제시했다. 토지이용계획은 전체 행정구역 553.460㎢ 가운데 18.435㎢를 시가화예정용지로 지정해 향후 도시 확장에 대비하도록 했다. 기존 개발지역인 33.427㎢는 시가화용지로, 나머지 501.598㎢는 보전용지로 각각 확정했다.
도시 공간구조는 지역 간 균형발전과 기능 분산에 초점을 맞췄다. 안성시는 도시 기능을 1도심·1부도심·1지역중심·6지구중심 체계로 재편해 권역별 특화 성장을 유도할 예정이다. 생활권은 서부·중부·동부 등 3개 권역으로 나눴다. 서부생활권은 전략적 신도시 개발과 생활SOC 연계형 주거지 조성, 중부생활권은 도심 기능 강화와 반도체 소재·부품·장비(소부장) 중심 첨단산업 클러스터 구축, 동부생활권은 복합물류 기능과 친환경 도농복합 거점 조성에 중점을 뒀다.
교통 분야에서는 국가도로망 계획과 국가철도망 계획 등 상위 계획을 반영해 광역교통 연계성을 강화했다. 도로망은 동서 4개 축, 남북 7개 축, 순환 2개 축 체계로 구축해 지역 간 접근성을 높일 계획이다.
김희성 경기도 도시정책과장은 “도시기본계획 승인으로 안성시가 미래 문화 도시로 도약할 기반을 마련했다”라며 “앞으로 광역철도 개통에 맞춘 역세권 복합개발과 반도체 소부장 특화단지를 연계해 첨단 산업과 시민의 삶이 조화를 이루는 도시로 성장할 것으로 기대한다”라고 말했다.
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