숙면의기적, ‘수면치과 안전관리 교육’ 세미나 개최

숙면의기적은 지난 5일 서울 강남구 본사에서 ‘수면치과 안전관리 교육’ 세미나를 개최했다고 8일 밝혔다.
이번 세미나는 치과의사와 업무 담당자 등 30명을 대상으로 세데이션(의식하진정법) 담당자 직무 교육과 NIMS(마약류통합관리시스템) 교육을 진행했다. 정맥을 통해 진정 약물을 투여하는 의식하진정법은 환자의 공포와 불안을 완화하기 위해 사용되는 치료 방법이다. 전신마취와 달리 외부 자극에 반응할 수 있는 상태를 유지하면서 불안과 긴장을 완화하는 방식이다.
숙면의기적 측은 수면치과 운영 현장에서 요구되는 세데이션 안전관리와 마약류 관리 체계에 대한 대응 필요성이 증가함에 따라 이번 세미나를 마련했다고 밝혔다. 세미나는 약 5시간 동안 3개 세션으로 진행됐다. 숙면의기적 공동 대표인 강민우 숙면플란트치과 대표 원장이 ‘세데이션 담당자 안전관리 교육’를 주제로 1~2 세션을 진행했다. 마지막 세션에서는 정진석 숙면팜 대표가 ‘우리 병원은 안전한가, 식약처·보건소 NIMS 집중 점검 사례와 실무 대응 방법’을 발표했다.
이번 세미나는 세데이션 시행 과정에서의 안전관리 기준, 담당자 교육의 필요성, 마약류 관리 체계, 관계 기관 점검 대응 실무 등을 중점적으로 다뤘다. 의료기관이 운영 과정에서 사전에 점검해야 할 항목과 대응 포인트를 공유하는 데 초점을 맞췄다.
숙면의기적은 숙면치과 네트워크 본사로, 수면치과 진료 시스템과 교육 체계 구축을 추진 중이다. 지난해 11월 수면치과 운영 체계와 세데이션 메뉴얼을 공유하는 세미나를 개최했다. 지난 2월에도 수면치료 및 약물 교육 세미나를 진행하는 등 정기 교육을 이어오고 있다. 숙면의기적 관계자는 “향후에도 세미나를 통해 수면치과 진료의 표준화와 안전관리 체계 강화를 이어갈 계획”이라고 말했다.
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