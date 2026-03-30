한국장학재단 제7대 이사장에 박창달 전 의원

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박창달 신임 한국장학재단 이사장.(뉴스1 DB)
박창달 신임 한국장학재단 이사장.(뉴스1 DB)
박창달 전 의원(80)이 30일 한국장학재단 7대 이사장으로 취임했다. 박 신임 이사장은 한국외대를 졸업하고 영남대 행정대학원에서 석사학위를 받았다. 15~17대 국회의원과 한국자유총연맹 총재, 대한민국헌정회 대구광역시 지회장 등을 지냈다. 임기는 3년.
김민지 기자 minji@donga.com
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