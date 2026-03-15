26만명 몰리는 BTS 광화문 공연…이통3사, ‘AI 통신망’ 총동원

전 세계의 이목이 쏠리는 방탄소년단(BTS)의 대규모 공연을 앞두고 이동통신 3사가 인공지능(AI)을 활용한 첨단 네트워크 기술을 총동원해 통신 품질 사수에 나섰다. 수십만 명의 인파가 몰려 데이터 트래픽이 폭주할 것에 대비해 선제적인 망 설계와 자동 제어 시스템을 가동하는 등 통신 환경 제공에 만전을 기하는 모습이다.
SK텔레콤은 21일 서울 종로구 광화문 일대에서 열리는 공연에 자체 개발한 AI 기반 네트워크 운영 시스템 ‘에이원(A-One)’을 처음 가동한다고 15일 밝혔다. 경찰 추산 최대 26만 명 이상이 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 에이원을 통해 과거 데이터 기반 트래픽 예측과 신규 장비 위치 제안 등으로 최적화된 통신망을 사전에 설계했다.
에이원은 커버리지 분석, 트래픽 예측, AI 에이전트 연동 기반 품질 모니터링 등의 기능을 갖춰 공연 전부터 선제 대응이 가능하다. 공연 당일에는 현장 트래픽을 실시간으로 감시하는 한편, 인파 밀집도와 데이터 이용 특성에 따라 행사장을 3개 구역으로 나눠 특화망을 운영하고 이동 기지국 추가 투입과 로밍 설비 확충으로 접속 급증이나 품질 저하, 장비 이상 등에 즉각 대응한다는 방침이다.
KT는 광화문·시청 광장 일대에 이동식 기지국 6대와 무선 기지국 79식을 신규 구축해 네트워크 용량을 선제적으로 늘렸다. 특히 소셜네트워크서비스(SNS) 사진 업로드나 개인 라이브 방송 등으로 무선 트래픽이 급증할 것에 대비해 AI 기반 트래픽 자동 제어 솔루션 ‘W-SDN’을 적용한다. 기지국 과부하 징후를 사전에 감지해 1분 이내에 주파수와 출력을 자동 조정하는 기술이다. 전 세계 생중계에 대비해 백본망(대규모 연결망) 용량도 확대했다
LG유플러스 또한 자율네트워크 기술 기반의 사전 대응 체계를 마련했다. 행사 전 트래픽 변동을 예측해 기지국 운영 조건을 설정하고, 트래픽이 몰리면 설정값을 자동 조정해 주변 기지국으로 분산시키는 방식이다. 광화문 일대 10여 곳에 이동기지국을 추가 배치하고, 마곡 네트워크 상황실과 현장을 연계한 비상 대응 체계를 가동해 실시간 품질 관리에 나선다.
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