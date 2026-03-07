가우디의 도시 바르셀로나

스페인 바르셀로나에 도착하면 가장 먼저 도시의 결이 단단하다는 느낌을 받는다. 바다가 가까운 거리에 있지만 휴양지 특유의 느슨함보다 오랜 시간 축적된 역사와 문화가 만들어낸 무게가 먼저 전해진다. 화려함을 앞세우지 않고 예술과 생활이 자연스럽게 섞여 있는 도시는 걷는 동안 풍경이 쉽게 흘러가지 않는다. 여기에 바다에서 불어오는 따뜻한 바람, 도로를 따라 늘어선 야자수, 오래된 건물 사이로 스며드는 햇빛까지 더해지니 걷다 보면 특별한 설명 없이도 그 분위기가 자연스레 몸에 스며든다.
계획도시 질서 위에 얹은 자유로운 상상
바로셀로나가 가진 특별함을 이해하는 가장 분명한 방법은 스페인이 낳은 세계적 건축가 안토니 가우디(1852~1926)를 만나는 일이다. 그의 건축은 특정 양식으로 정리되기보다 자연과 신앙, 노동과 집요한 상상력이 뒤섞인 결과물에 가깝다. 도시 곳곳에 흩어진 그의 작업은 단순한 관광 명소를 넘어 일상과 예술의 경계를 허문다.
가장 먼저 떠오르는 곳은 ‘사그라다 파밀리아 성당’이다. 멀리서 바라보면 지금도 공사 중인 거대한 구조물인 이 성당은 가까이 다가갈수록 그 내부에 담긴 질서와 집념이 선명해진다. 외관의 장엄함도 인상적이지만 내부로 들어서는 순간 여행자는 잠시 말을 잃는다. 스테인드글라스를 통과한 빛이 시간에 따라 색을 바꾸며 내부를 채우고, 기둥들은 숲처럼 위로 뻗어 있다. 종교 건축물이면서 동시에 자연을 닮은 공간. 이곳에서는 신앙보다 인간의 상상력에 대한 경외감이 앞선다. 완성을 향해 가는 과정 자체가 이 건축의 본질이라는 점도 인상적이다.
가우디의 또 다른 걸작 ‘카사 바트요’와 ‘카사 밀라’는 주거 공간의 개념을 바꾼 건축물이다. 발코니 하나, 창문 곡선 하나까지도 기능보다 감각을 떠올리게 한다. 특히 카사 바트요 외관은 파도처럼 흔들리는 곡선과 색감으로 거리의 리듬 자체를 바꿔놓는다. 집이 도시 풍경을 지배하는 것이 아니라, 거리와 함께 호흡한다는 느낌이다.
‘구엘 공원’도 가우디의 또 다른 얼굴을 보여준다. 이곳에서 그의 상상력은 좀 더 자유롭고 유희적으로 드러난다. 기둥과 벤치, 타일 하나까지 자연 형태를 닮아 있다. 일부러 비틀고 꾸민 것이 아니라, 자연의 리듬을 그대로 옮겨온 듯한 구조다. 공원 높은 곳에서 내려다보는 도시 풍경은 단정하면서도 복잡하다. 계획도시의 질서 위에 자유로운 상상을 얹은 모습이 마치 바로셀로나라는 도시의 정체성처럼 느껴진다. 이 도시가 이토록 예술적인 이유는 예술을 과시해서가 아니라, 일상 속에 스며들게 두기 때문이다.
바르셀로나의 진짜 매력은 도시의 오래된 골목으로 발걸음을 옮길 때 더 선명해진다. ‘람블라스 거리’는 늘 사람으로 붐빈다. 거리 공연을 구경하는 사람, 꽃을 고르는 노부부, 목적 없이 걷는 여행자 등이 모두 같은 속도로 섞여 흐른다. 그 에너지 자체가 도시의 생활감을 보여준다. 람블라스를 벗어나 ‘고딕 지구’로 들어서면 분위기는 급격히 달라진다. 중세 골목은 좁고 그늘이 깊으며, 예고 없이 작은 광장이 불쑥 나타나기도 한다. 돌바닥 위를 걷는 발소리, 벽에 붙은 오래된 표지판, 창가에 걸린 빨래까지도 여행자 마음을 뒤흔들 만큼 매력적이다. 이곳에서는 길을 잃는 것이 불편하지 않다. 오히려 길을 잃을수록 바르셀로나의 속살을 더 잘 살펴볼 수 있기 때문이다.
여유로운 일상이 진짜 매력
도시를 조금 벗어나 언덕에 오르면 ‘몬주익’이 나온다. 이곳에서는 항구와 도시, 바다와 도시가 한 화면에 들어온다. 바르셀로나가 항구 도시라는 사실, 그리고 외부와 늘 연결돼왔다는 역사가 이 풍경 안에 담겨 있다. 케이블카를 타고 내려오면서 바라보는 바다 풍경도 눈부시게 아름답다. 이 때문에 해 질 무렵이 되면 ‘바르셀로네타 해변’으로 향하는 발걸음이 많아진다. 이 도시에서 바다는 관광지가 아니라 생활의 일부처럼 존재한다. 낮 동안 축적된 소음이 서서히 가라앉고, 사람들의 움직임도 느려진다. 러닝을 하거나 여유롭게 맥주를 마시고, 책을 읽거나 해변에 앉아 말없이 바다를 바라본다. 특별한 계획이 없어도 사람들은 충분히 행복감을 느낀다.
미식 역시 바르셀로나 여행에서 빼놓을 수 없는 즐거움이다. 바삭하게 구운 빵에 토마토와 올리브오일, 소금을 더한 판 콘 토마테는 기본에 충실한 맛이 얼마나 깊을 수 있는지 일깨워준다. 해산물을 좋아한다면 파에야나 피데우아를 추천한다. 쌀 대신 짧은 파스타를 사용한 피데우아는 바다의 풍미를 고스란히 품고 있다. 저녁이 되면 바에 들러 타파스를 몇 가지 시켜 나눠 먹는 것도 바르셀로나를 즐기는 방식이다. 타파스는 식사라기보다 대화에 가깝다. 하몽, 감바스 알 아히요, 크로케타 같은 메뉴들이 테이블에 놓이면 대화는 자연스럽게 길어진다. 바르셀로나에서 식사는 배를 채우는 행위라기보다 시간을 함께 보내는 방식에 가깝다.
밤이 깊어가도 도시는 쉽게 잠들지 않는다. 광장에서는 아이들이 놀고, 어른들은 벤치에 앉아 와인을 마시며 이야기를 나눈다. 이 도시를 다시 떠올릴 때 아이러니하게도 가장 그리운 것은 이런 평범한 장면들이다. 햇빛이 기울던 골목, 오래 머물렀던 저녁 식탁, 목적 없이 걷던 오후, 잠시 올려다본 하늘. 이 도시에서는 바쁘게 모든 명소를 섭렵하지 않아도 괜찮다. 그 대신 천천히 걷고, 자주 멈추고, 마음이 끌리는 방향으로 하루를 채워보자. 햇살 좋은 어느 날 오후 문득 바르셀로나 골목과 광장이 떠오른다면 여행은 이미 충분히 성공한 셈이다.
재이 여행작가는… 세계 100여 개국을 여행하며 세상을 향한 시선을 넓히기 시작했다. 지금은 삶의 대부분을 보낸 도시 생활을 마감하고 제주로 이주해 글을 쓰고 사진을 찍으며 다양한 여행 콘텐츠를 생산하는 노마드 인생을 살고 있다.
댓글 0