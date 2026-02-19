본문으로 바로가기
사회
이길여의 실험…“시험문제, AI와 어떻게 풀었나”로 성적 평가
2026-02-19 15:57
2026년 2월 19일 15시 57분
2026-02-19 14:35
2026년 2월 19일 14시 35분
부정행위 도구로 금지하는 대학가서 파격
크게보기
가천대 교수들이 겨울방학 대학 코코네스쿨에서 열린 4주 몰입형 ‘AI 교육 역량 강화 프로그램’에 참여해 강의를 듣고 있다. 가천대 제공
“AI는 이제 금지 대상이 아니라 모든 학생이 갖춰야 할 필수 학습 도구입니다.”
이길여 가천대학교 총장이 인공지능(AI) 시대를 맞아 대학 교육의 근간을 바꾸는 파격적인 혁신안을 내놓았다. 이 총장은 “학생들이 AI를 올바르고 창의적으로 활용할 수 있도록 교수 교육부터 수업, 평가 방식까지 대학 교육의 전 과정을 완전히 혁신하겠다”라고 밝혔다.
가천대는 학생들이 생성형 AI를 단순 보조 도구가 아닌 ‘창의적 문제 해결을 위한 파트너’로 활용할 수 있도록 돕는 대학 차원의 종합 방침을 시행한다고 19일 밝혔다. 생성형 AI를 부정행위의 도구로 간주해 금지하던 기존 대학가의 관행에서 벗어나, 수업과 과제, 시험 등 교육 과정에 AI 활용을 단계적으로 공식 허용하기로 한 것이다.
● 교수진 ‘AI 열공’…교양 의무화·강좌 확대
혁신의 출발점은 ‘교수’다. 가천대는 겨울방학 동안 교수 60명을 대상으로 하루 4시간씩 4주간 60시간에 걸친 ‘AI 역량 강화 프로그램’을 운영했다. 이론부터 실습, 프로젝트까지 포함된 몰입형 교육으로, 교수들이 직접 AI를 전공 수업 설계와 평가에 통합할 수 있도록 했다.
파격적인 지원도 뒤따랐다. 교육에 참여한 교수 전원에게는 한 사람당 500만 원의 강의개발비가 지급됐다. 교육에 참여한 정선주 교수(영미어문학과)는 “처음엔 거부감도 있었지만, 4주간의 교육을 통해 AI를 수업과 평가에 녹여낼 수 있다는 자신감을 얻었다”라며 “교수 역시 배우지 않으면 도태된다는 사실을 절감한 전환점이었다”라고 소회를 밝혔다.
가천대는 2024년부터 해마다 8000여 명의 신입생을 대상으로 AI 기초교양교육을 필수화했다. 학생들은 전공과 관계없이 4~8학점의 AI 관련 수업을 반드시 이수해야 한다.