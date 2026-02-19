본문으로 바로가기
문화
최광희 천주교 서울대교구 보좌주교 사임
동아일보
입력
2026-02-19 11:28
2026년 2월 19일 11시 28분
이진구 기자
지난해 7월 천주교 서울대교구 보좌 주교로 임명된 최광희 신부(사진)가 주교직에서 사임했다.
천주교 서울대교구(교구장 정순택 대주교)는 19일 “최 주교 임명자가 건강상의 이유로 사임을 요청했고 교황청이 이를 수락했다”라고 밝혔다. 최 주교 임명자의 보좌 주교 서품식은 지난해 8월 열릴 예정이었으나 건강상의 이유로 연기됐다.
정 대주교는 교구 구성원에게 보낸 서한에서 “최 주교 임명자가 자율 신경계의 지속적인 문제와 극심한 수면 장애 등 여러 건강상의 이유로 사임을 청원했다”라며 “이 결정에 이르기까지 교구장인 저와 많은 대화를 나누었고 기도와 묵상, 신중한 숙고의 과정을 거쳤다”라고 밝혔다.
이진구 기자 sys1201@donga.com
