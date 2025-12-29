본문으로 바로가기
사람속으로
[인사]한국교육과정평가원
동아일보
업데이트
2025-12-29 15:07
2025년 12월 29일 15시 07분
입력
2025-12-29 15:00
2025년 12월 29일 15시 00분
최예나 기자
◇한국교육과정평가원
△부원장 이근호 △기획조정본부장 노은희 △대학수학능력시험〃 조성민 △학업성취도연구〃 신진아 △경영지원〃 장민정 △정보관리〃 권홍성 △대학수학능력시험본부 수능분석실장 구남욱 △〃 수능출제〃 구자옥 △미래학교교육연구본부 디지털·미래교육연구〃 박혜영 △수업·평가혁신연구본부 국가평가관리센터장 서민희 △〃 고교학점제지원〃 김혜숙 △〃 수업혁신연구실장 김재홍 △학업성취도연구본부 국가수준학업성취도평가〃 박인용 △홍보〃 정학준 △예산기획〃 장일 △대학수학능력시험본부 수능운영부장 김찬호 △〃 수능출제지원〃 엄성호 △미래학교교육연구본부 교과서검정운영팀장 권혁준 △정보관리본부 채점관리부장 박기준
