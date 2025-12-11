교육부-한국과학창의재단, ‘2025 온동네 교육기부 박람회’ 개최

교육부와 한국과학창의재단은 오는 12~14일 수원 메쎄에서 ‘2025년 온동네 교육기부 박람회’를 개최한다고 11일 밝혔다.
‘온동네 친구들아 함께하자!’를 주제로 학생, 학부모, 온 동네가 함께 만드는 교육 생태계를 경험할 수 있는 박람회다. 정규 수업 외 학교 안팎에서 운영되는 다양한 돌봄·교육 프로그램을 체험할 수 있다. 또한 초등 돌봄·교육과 교육 기부 활성화를 위해 노력한 사례를 공유하며 각각의 우수사례, 대상 수상자에 대한 시상식도 개최될 예정이다.
행사장 공간은 분야별 체험 공간, 테마공간, 메인 무대로 구성된다. 공간별로 학생들이 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련할 계획이다.
분야별(교육, 제작·예술, 신체활동·놀이, 디지털·과학) 4가지 주제의 체험 공간은 정부 부처, 교육청, 공공기관, 대학, 기업 등 약 120개 기관에서 자발적으로 참여해 학생과 학부모를 위한 체험 프로그램을 직접 운영한다. 테마공간은 학교(교실), 미술관, 도서관, 체육관, 문구점, 박물관(정책홍보관) 등 동네에서 쉽게 찾아볼 수 있는 친숙한 공간으로 구성하고 해당 시설에 맞는 프로그램을 상시 운영한다. 문구점에서는 룰렛, 부스 스탬프, 사진 인증 등 목표를 달성한 참가자에게 방과 후 교구재와 다양한 기념품을 제공한다.
메인 무대에서는 오는 12일 오전 10시부터 개막식, 시상식(초등 돌봄·교육 우수사례, 교육 기부 대상)이 개최될 예정이다. 학생들이 만드는 뮤지컬, 댄스, 오케스트라 등 다양한 공연과 보물찾기, OX 퀴즈, 미술 공모전 등 누구나 참여할 수 있는 이벤트도 운영될 예정이다.
최은옥 교육부 차관은 “이번 박람회를 통해 아이들의 성장을 위해 지역 사회의 다양한 주체들이 함께하는 온동네, 교육 기부의 가치가 확산하길 바란다”며 “앞으로도 학교 밖의 질 높은 교육 자원이 유용하게 활용될 수 있는 생태계를 만들겠다”고 말했다.
