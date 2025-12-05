李 만난 손정의 “인류가 금붕어 되고, AI가 인간 될 것”

손 “초인공지능 곧 도래…인간보다 1만배 똑똑해질 것”
李 “AI가 노벨상 받는 세상 걱정“…AI 기본사회 실현 조언 부탁
이재명 대통령이 5일 손정의 일본 소프트뱅크 회장을 만나 인공지능(AI) 및 반도체 분야 협력 방안을 논의했다. 취임 후 래리 핑크 블랙록 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO를 잇따라 접견한 데 이어 손 회장까지 글로벌 AI ‘큰손’들과 잇따라 만난 것이다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실 집무실에서 손 회장을 만나 공개 발언을 통해 먼저 “인공지능 관련 대한민국이 세계 3대 강국을 지향하며 많은 노력을 기울이는데 좋은 제안과 좋은 조언을 부탁드린다”며 환영의 뜻을 나타냈다.
그는 또 손 회장에게 최근 불거진 인공지능 버블 논란 관련 견해에 대해 물으며 “인공지능 기본사회 개념으로 대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 인공지능을 기본적으로 활용하는 사회를 만들고자 한다”고 했다.
이에 손 회장은 초지능 AI(ASI)의 중요성을 강조했다. 그는 “초인공지능을 뜻하는 ASI가 다음 임박한 기술이라고 생각한다”며 “사람들 사이에서는 범용 인공지능인 AGI가 언제 실현될 지 논란이지만 우리가 던질 질문은 AGI가 아니라 ASI 언제 등장할 지”라고 설명했다.
그는 “제가 정의하는 ASI는 인간 두뇌보다 10000배 뛰어난 두뇌를 의미한다. 만약 10배 100배만 뛰어나면 인류가 더 뛰어난지 AI가 뛰어난지 ASI가 떠 뛰어난지 논란 있을 것”이라며 개와 고양이의 두뇌 역량은 비교하지만, 인간과 금붕어의 두뇌 역량을 비교하지 않는 것을 예로 들었다.
이어 “사람들은 집에 강아지가 있으면 우리의 통제 하에 있어야 한다고 생각하는데 앞으로는 다를 것”이라며 “이제는 인류가 금붕어가 되고 AI가 인간이 되는 그러한 모습이 펼쳐질 것”이라고 주장했다.
그러면서 “인공지능이 인간보다 만 배 똑똑하게 될 것이기 때문에 우리가 AI를 통제하고 가르치고 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 함께 살아가는 것을 고민해야 할 때”라고 주장했다. 손 회장은 또 “우리가 마치 집에 있는 강아지를 죽이려 하지 않는 것처럼 또 고양이를 먹지 않는 것처럼 ASI가 우리를 공격하거나 먹을까봐 걱정할 필요는 없다”고 말했다.
손 회장의 발언을 들은 이 대통령은 “약간 걱정이 되는데 대체적인 개와 고양이는 안그러겠지만 사나운 개가 있다면 걱정되는데 잘 해결 될까”라며 “예를 들면 과학 분야나 분석 이런 영역에서 ASI가 노벨상을 받는 상황이 벌어질 것 같은데, 노벨문학상까지 ASI가 석권하는 상황 올까? 바람직하지 않는 건 맞는 것 같은데 어떻습니까라”고 의견을 냈다. 이에 손 회장은 “그렇게 될 수 있을 거라고 생각한다”고 답했다.
이 자리에는 르네 하스 ARM 대표가 같이 했고, 우리측에서는 강훈식 대통령실 비서실장, 김용범 대통령실 정책실장, 하정우 AI미래기획수석, 배경훈 과학기술부총리, 김정관 산업부장관 등이 배석했다.
