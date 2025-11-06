금호석유화학그룹, ‘환경 경영 내실화’로 탄소중립 속도

금호석유화학그룹이 기후변화 대응과 산업 경쟁력 강화를 위해 환경 경영 시스템을 전면 강화하고 있다.
그룹은 에너지 발전 사업의 CCUS(이산화탄소 포집·활용·저장) 적용, 재활용을 통한 폐기물 재원료화 등 온실가스 감축을 위한 구체적 방안을 마련하고 있다. 금호석유화학, 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐 등 주요 계열사는 2050년 탄소중립 실현을 목표로 지속 가능한 발전 체계 구축에 나섰다.
금호석유화학, 폐기물 매립 제로·CNT 규제 개선 성과
금호석유화학은 환경오염을 최소화하고 자원의 활용성을 높인다. 먼저, 국가 순환 경제 정책 대응의 일환으로 기업의 자원 순환 노력을 평가하는 국제 지표인 ‘폐기물 매립 제로 인증’을 차례대로 확대 실시한다.
발전소 보일러에서 발생하는 연소재를 재활용해 ‘폐기물 매립 제로 인증’ 골드 등급을 받은 여수 제2에너지는 올해 인증 갱신을 마쳤다. 추가로 여수제1에너지가 신규 인증을 받는다. 추후 6개 사업장으로 인증 범위를 넓혀 친환경 경영 활동을 더욱 강화할 예정이다.
생산 제품인 탄소나노튜브(CNT)와 관련해 유럽연합(EU)의 화학물질 규제 제도인 신화학물질 관리 정책(REACH)에 대한 해외 규제 및 제도 개선에 기여하기도 했다. 불명확한 나노물질 평가 체계에 적극 대응해 발암성 우려를 해소하는 등의 공로를 인정받아 산업통상자원부 장관상을 받았다.
지난 7월에는 CCUS 설비를 구축해 순환 경제 전환을 위한 기반을 조성했다. 발전 설비에서 배출되는 배기가스 중 이산화탄소를 선택적으로 포집한 뒤, K&H특수가스의 처리 과정을 거쳐 유용한 화학물질로 전환한다. 이렇게 전환된 물질은 드라이아이스와 식음료용 탄산을 비롯해 용접·절단, 폐수처리 등 다양한 분야에서 활용될 예정이다. 이를 통해 온실가스감축은 물론 부가가치 창출과 비용 절감 효과도 예상된다.
금호피앤비화학, 설비 모니터링·화학물질 관리 강화
금호피앤비화학은 환경경영 고도화를 위한 시설 투자로 모니터링 강화에 나섰다. 여수 1, 2공장 플레어스택(가스 소각용 설비)에 발열량 모니터링 시스템을 구축해 비상 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있는 기틀을 마련했다.
광양물류센터에 대기 방지시설 사물인터넷을 설치해 관제센터를 통한 실시간 모니터링으로 업무의 효율성을 높였으며, 화학물질관리법 유해화학물질 신규 고시에 따른 영업인허가를 위한 컨설팅을 진행 중이다.
또한 유해화학물질 취급 시설 기준을 충족하기 위해 CHP(큐멘 과산화수소) 취급 설비에 가연성 가스 감지기를 추가로 설치하는 등 관련 법규 준수 및 사고 예방 체계를 강화했다.
금호미쓰이화학, 리사이클링 공정·친환경 원료 활용
금호미쓰이화학은 올해 상반기 친환경 리사이클링 공정을 도입하고 신규 공장의 가동을 시작했다. 이를 통해 MDI 생산 과정에서 발생하는 폐수를 염소와 가성소다 등으로 환원해 재사용함으로써 원재료 자급률을 높이는 동시에 폐수 발생량을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
또한 재생 메탄올과 바이오 납사를 원료로 활용한 MDI 제품 생산 가능성을 입증해 ISCC PLUS 국제 인증을 유지하고 있다. 그 결과 글로벌 고객사의 지속가능성 인증 요구에 대응할 수 있는 공급 체계를 마련했으며, 원료 다변화와 제품 포트폴리오 확장을 이어가고 있다.
금호미쓰이화학은 고객의 제품 개발 요구에 맞춰 휘발성유기화합물(VOCs) 저방출형 제품 생산에 적합한 MDI 솔루션을 제공하고 있다. 이를 통해 건축 내장재, 차량 흡음재 등 다양한 산업 분야에서 성능저하 없이 유해 대기오염물질 배출량을 줄이도록 지원하고 있다.
금호폴리켐, 방지시설 확충·폐기물 관리체계 강화
금호폴리켐은 생산설비 증설에 따라 환경오염 저감을 위한 방지시설을 마련했다.
기존 휘발성유기화합물 및 유해가스 처리를 위해 운영 중이던 RTO(축열식 열소산화장치) 및 VCU(유증기 소각 설비)를 추가 설치해 대기오염물질 처리 용량을 높였다. 또한 원활한 폐수 방류를 위해 신규 파이프라인을 구축해 배출량을 유동적으로 조절하며, 비상 상황에도 적극적으로 대응할 수 있는 기반을 갖췄다.
이어 EPDM 5라인 증설로 인해 증가한 폐기물의 안전한 보관과 관리를 위해 시설을 이전 및 확장했다. 이를 통해 폐기물을 적정하게 보관할 수 있게 됐으며, 환경 오염과 사고를 예방할 수 있는 여건을 확보했다.