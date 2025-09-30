현대차그룹, ‘2025 자율주행 챌린지’ 결승 대회 개최

대학생들이 직접 개발한 AI 자율주행 차량이 가상의 도심 도로를 주행하며 기술력을 뽐냈다.
현대자동차그룹은 30일 대학생 대상 자율주행 경진대회인 2차 대회 결승전을 서울 성동구에 위치한 ‘팩토리얼 성수’에서 개최했다.
올해 자율주행 대회는 1,2차 대회 모두 버추얼 시뮬레이터 환경에서 운영됐다. 참가팀들은 ‘AI 엔드 투 엔드 자율주행’ 기술 경쟁을 펼쳤다. 이 기술은 주행 데이터와 도로 교통 상황 시나리오를 AI에 학습시켜 복잡하고 불확실한 환경에서도 유연하게 대응할 수 있는 차세대 자율주행 방식이다. 기존 ‘규칙 기반 자율주행’을 넘어서는 글로벌 자율주행 트렌드로 주목받고 있다.
이번 2차 대회는 지난 3월 서울 코엑스에서 열린 1차 대회에 비해 개발 및 평가 환경이 고도화되고 미션 난이도가 상향 조정됐다.
구체적으로는 팀별로 단독 주행하며 미션을 수행하던 방식에서 모든 팀이 동시 주행하며 미션을 완수하는 방식으로 진화됐다. 또한 PC 기반 개발 환경에서 자율주행 차량에 쓰이는 시스템 온 칩인 ‘NVIDIA Orin-X’ 기반 환경으로 변경, E2E 로직 적용 용이성을 극대화했다.
현대차그룹은 모든 참가팀에 개발비와 자율주행 로직 개발을 위한 ‘모라이’ 시뮬레이터 라이센스를 지급했다. 뿐만 아니라 현대차기아 및 42닷 소속 연구원들이 기술 지원을 통해 참가팀의 알고리즘 고도화에 힘을 보탰다.
대회에 활용된 버추얼 시뮬레이터는 경기 화성시의 자율주행 테스트베드 K-시티와 동일한 환경으로 구현됐다. 실제 건물, 도로 데이터 기반에서 주변의 경쟁 차량을 추월, 회피하며 주행해야 하는 만큼 참가팀의 E2E 자율주행 알고리즘 개발 완성도가 대회 결과를 결정짓는 중요한 변수로 작용한다.
29일 진행된 예선에서는 1차 대회 상위 6개 팀이 출전해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 이 가운데 ▲KAIST ▲UNIST ▲충북대 ▲한양대 4개 팀이 결승에 진출했다.
결승에서는 주행 코스 내 임의로 지정된 장소를 경유해 목적지에 도착하는 미션을 수행했다. 최종 순위는 완주 점수 및 페널티 등을 합산한 총점으로 결정됐다. 그 결과 2025 자율주행 챌린지 2차 대회 우승의 영광은 UNIST 팀에게 돌아갔다.
대회 우승팀에게는 상금 3000만 원과 함께 중국 자율주행 트렌드 견학 기회가 주어진다. 뿐만 아니라 1~2등 입상팀에게는 현대자동차∙기아 연구직 및 42닷 자율주행그룹 지원시 서류전형 면제의 채용 특전이 주어진다.
