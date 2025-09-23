주택매수 상위 10명, 6년간 4115채 사들여…1위는 794채

1위는 794채 매입…1160억 원 써
상위 1000명은 3만7196채 매입
최근 6년간 주택 매수량 기준 상위 10명이 사들인 주택이 4000채가 넘는 것으로 나타났다.
국토교통부가 23일 더불어민주당 민홍철 의원실에 제출한 자료에 따르면 2020년부터 올 6월말까지 주택 매수 건수 상위 10명(개인 기준)이 매입한 주택은 4115채로 집계됐다. 금액으로는 6639억600만 원이었다. 1인당 평균 663억 원 가량을 들여 주택을 매입한 것이다. 대상 주택은 아파트, 연립·다세대, 단독·다가구다.
가장 많은 주택을 사들인 사람은 794채를 매입했다. 금액으로 보면 1160억6100만 원 수준이었다. 이어 2위 693채(1082억900만 원), 3위 666채(1074억4200만 원), 4위 499채(597억2500만 원) 순이었다.
주택 매수 상위 1000명이 매입한 주택은 3만7196채로 집계됐다. 매수 금액 총합은 4조3406억7500만 원이었다. 1채당 평균 16억6100만 원에 달하는 고가 주택을 30채 매수한 사람도 있었다. 민홍철 의원은 “부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리를 차단해야 한다”고 했다.
이축복 기자 bless@donga.com
