애경케미칼, 고부가가치 제품 강화 및 지속가능소재 사용 확대

애경케미칼은 지속가능 성장과 경쟁력 확보를 위해 고부가가치 제품을 강화하고 바이오·지속가능소재 사용을 확대 중이라고 18일 밝혔다.
아라미드 핵심 소재인 TPC(Terephthaloyl Chloride)와 이차전지 음극재용 하드카본을 신성장 동력으로 삼고 적극 추진 중이다. 현재 울산공장 부지 내 1만5000t 규모의 TPC 공장을 설립 중이며 향후 시장 성장과 수요 증가 추세에 따라 생산 규모를 확장하는 방안도 검토할 예정이다. 본격적인 생산에 돌입하면 아라미드 섬유 벨류체인의 한 부분을 차지하고 시장 리더십을 공고히 할 방침이다. 애경케미칼 측은 “TPC 생산에 적용되는 ‘광 공법’은 유해가스인 이산화황 가스 발생을 억제하고 염화수소를 포집해 활용할 수 있는 친환경적 공법”이라며 “점차 강화되는 글로벌 환경 규제에 대응할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.
이차전지 음극재용 하드카본 사업도 점차 속도를 내고 있다는 입장이다. 파일럿 테스트를 통해 품질 신뢰성을 높이고 고객사와 함께 성능 테스트를 진행 중이다. 애경케미칼 측은 단면이 깨진 유리 파편처럼 거친 형태를 띠는 경쟁사의 하드카본과 달리, 구형에 가까워서 코팅이 쉽고 균일한 성능 발휘가 가능하다고 설명했다. 연구개발을 빠르게 마무리한 후 국내 공급망 안정화, 제품 상업화를 목표로 지속적인 고객 확보에 주력할 계획이다.
천연 유래 원료에 핵심 고기능화 기술을 접목해 안전하고 환경친화적인 제품을 개발하기 위한 연구도 지속하고 있다. 인체에 해로운 프탈레이트 성분을 없앤 수소화 가소제, 바이오 성분을 활용해 만드는 바이오 가소제를 개발 중이다. 애경케미칼 관계자는 “폐 PET를 재활용해 친환경 가소제(NEO-T+)를 생산 및 판매하고 이때 발생하는 EG를 폐기하지 않고 정제해 재활용하는 등 자원 효율화 및 친환경 정책도 실천하고 있다”고 밝혔다. 이어 “재생 MMA 기반의 코팅 수지와 생분해성 비료 코팅 수지를 양산해 공급하는 등 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 친환경적이고 부가가치가 높은 소재를 적극 발굴해 경쟁력을 키워나갈 계획”이라고 말했다.
