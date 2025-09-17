‘KT 소액결제 해킹’ 中국적 용의자 인천공항서 검거

불법 소형 기지국 장비 차에 싣고
KT 가입자들을 상대로 이뤄진 무단 소액결제 사건의 유력한 용의자가 인천국제공항에서 검거됐다. 중국 국적인 용의자는 범행 당일 불법 소형 기지국 장비를 차량에 싣고 피해 발생지 근처에서 차량을 운행한 것으로 조사됐다.
광명·금천 등 피해 발생지 주변 운행
17일 경기남부경찰청에 따르면 경찰은 지난달 말부터 이달 초순까지 경기 광명, 서울 금천 등지에서 발생한 KT 휴대전화 부정 결제 사건과 관련해 유력 용의자인 남성 A 씨(48)를 16일 오후 2시 3분경 인천공항에서 붙잡았다.
A 씨는 경찰 조사에서 범행 당일 피해 발생지 주변에서 불법 소형 기지국 장비를 실은 차량을 운행했다고 시인했다. 경찰은 A 씨가 범행에 사용한 불법 소형 기지국 장비를 확보한 상태다.
또한 경찰은 부정 결제로 얻은 상품권의 현금화에 관여한 용의자 B 씨(44)도 같은 날 오후 2시 53분경 서울 영등포에서 검거했다. B 씨도 중국 국적의 남성으로 파악됐다.
경찰은 도주와 증거 인멸 가능성을 고려해 A 씨와 B 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다. 또한 구체적인 범행 동기 및 자세한 사건 경위를 수사할 예정이다.
