‘KT 소액결제 해킹’ 中국적 용의자 인천공항서 검거

경기남부경찰청 제공

또한 경찰은 부정 결제로 얻은 상품권의 현금화에 관여한 용의자 B 씨(44)도 같은 날 오후 2시 53분경 서울 영등포에서 검거했다. B 씨도 중국 국적의 남성으로 파악됐다.