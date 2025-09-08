동아일보

경기 고양시, 26∼28일 일산호수공원서 호수예술축제 열어

  • 동아일보

1200대 규모 드론 연출 대형 퍼포먼스

고양시 제공
경기 고양시는 오는 26∼28일 일산 호수공원과 일산 문화광장에서 ‘2025 고양호수예술축제’를 개최한다고 8일 밝혔다. 지난해 46만 명이 넘는 관람객이 다녀간 대표적 가을 축제다.
올해 주제는 ‘예술, 거리에서 날아오르다’다. 국내외 50여 개 단체가 참여해 사흘 동안 150여 회 공연을 선보인다. 개막작 ‘비욘든 더 드림(Beyond the Dream)’은 불꽃을 활용한 대형 퍼포먼스로, 27일 오후 7시 30분 한울광장과 주제광장에서 동시에 무대를 펼쳐 관람객이 어느 곳에서나 볼 수 있도록 구성했다.

축제의 하이라이트는 27·28일 오후 8시 30분 일산 호수공원 상공을 수놓을 드론 라이트 쇼와 불꽃놀이다. 1200대 규모 드론이 연출하는 대형 퍼포먼스는 지난해에 이어 최대 볼거리로 꼽힌다. 이 밖에 대형 마리오네트와 기구, 동화 속 캐릭터가 함께하는 퍼레이드 ‘왁자지껄 유랑단’, 서커스·마술·마임·공중 퍼포먼스 등 다양한 장르의 거리 공연도 마련된다.

체험 프로그램도 풍성하다. ‘꼼지락 빌리지’, ‘서커스 빌리지’, ‘제페토 하우스’에서는 어린이와 가족 단위 관람객이 직접 참여할 수 있는 예술 체험이 진행된다. 가수 박정현은 28일 오후 7시 30분 한울광장에서 열리는 폐막 공연의 무대를 장식한다.

이동환 고양시장. 고양시 제공
이동환 고양시장은 “고양호수예술축제는 예술이 시민과 가장 가까운 거리에서 만나는 무대”라며 “도시 전체가 예술의 활기로 물드는 가을이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
