美국무 “中 공산당 위해 활동한 중미국가 국민에 美비자 제한”

중국 전승절 80주년 열병식 다음 날인 4일(현지 시간) 미국 도널드 트럼프 행정부가 중국을 위해 활동한 중미 국가 국민들에 대한 비자 발급을 제한하기로 했다고 밝혔다. 또 유럽 동맹국들에게 러시아산 원유 구매를 중단하고, 중국에 대해 경제적 압박을 가할 것을 촉구했다.
마코 루비오 미 국무장관은 이날 성명에서 “국무부는 오늘 중미 지역에서 중국 공산당을 위해 의도적으로 활동하며, 이 지역의 법치를 훼손하는 활동을 고의로 지시, 승인, 자금 지원, 상당한 지원을 제공하거나 수행하는 중미 국가 국민에 대한 미국 비자 발급을 제한할 수 있는 정책을 발표한다”고 했다. “그 결과 이들 개인과 직계가족은 일반적으로 미국 입국 자격이 없어질 것”이라고 덧붙였다. 루비오 장관이 언급한 중미 국가는 파나마와 코스타리카, 니카라과, 온두라스, 엘살바도르 등을 말한다.
한편 이날 CNN 방송은 백악관 관계자들을 인용, 트럼프 대통령이 오전 8시경 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 영국·프랑스가 주축이 돼 우크라이나를 지원하는 ‘의지의 연합’ 소속 유럽 정상들과 가진 통화에서 러시아 및 중국에 경제적 압박을 가할 것을 촉구했다고 전했다.
이 관계자는 “에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 유럽 정상들이 트럼프 대통령을 회의에 초대했으며, 트럼프 대통령은 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄이 되는 러시아 원유 구매를 중단해야 한다고 강조했다”고 전했다. 이 관계자는 트럼프 대통령이 유럽 정상들에게 러시아의 전쟁 자금을 지원하는 중국에 경제적 압박을 가해야 한다는 점도 강조했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 전날 백악관에서 폴란드 대통령과 정상회담을 하면서 러시아에 대한 “2단계나 3단계 제재는 하지도 않았다”며 추가 제재 가능성을 시사한 바 있다.
댓글 0