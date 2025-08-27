전쟁기념사업회, 제10회 KWO 나지포럼 개최

전쟁기념사업회(회장 백승주)는 오는 29일 오후 2시 전쟁기념관 3층 워리어라운지에서 「K방산과 전쟁 예방」이라는 주제로 〈제10회 KWO 나지포럼〉을 개최한다.
이번 포럼은 채우석 한국방위산업학회 이사장의 ‘K방산과 세계평화’라는 주제발표로 시작된다.
백승주 전쟁기념사업회장이 좌장을 맡아 김영후 한국방위산업MICE협회 이사장, 류연승 명지대학교 방산안보연구소장, 김귀근 前 연합뉴스 한반도부 부장과 함께 심도 있는 토론을 진행한다.
백승주 전쟁기념사업회장은 “이번 포럼은 대한민국 방위산업이 나아갈 방향을 분석하고, 한반도 안보 환경의 이해와 대국민 안보의식을 함양하기 위해 마련한 자리”라며, “전쟁기념사업회는 앞으로도 국가 안보와 평화를 위한 담론의 장을 지속적으로 마련하겠다”고 전했다.
2024년에 시작된 KWO 나지포럼은 ‘전쟁기념사업회(Korea War-memorial Organization) 나라를 지키는 포럼’이라는 뜻으로, 국가 안보의 중요성과 급변하는 국제정세를 정확히 인식하고 이를 국민에게 알리기 위해 기획된 포럼이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0