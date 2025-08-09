8월 아산과 천안은 사랑으로 물들어라[여행스케치]

충무공 이순신은 우리에게 성스럽다. ‘성웅(聖雄)’이라는 호칭은 아무에게나 붙이지 않는다. 신처럼 떠받들린 존재다. 친숙함보다는 근엄함이 앞선다. 김훈 김탁환 같은 작가가 그를 인간으로 보려 했다. 고뇌하고 갈등하며 실수하고 자성하는. 45년 만에 충남 아산 현충사(顯忠祠)를 찾았다. 사랑을 느꼈다.
● 산하와 조국
방화산 자락에 있는 현충사 터는 넓다. 1969년 정부 주도 성역화가 이뤄졌을 때 약 46만 ㎡(약 14만 평)였고 대규모 조경 공사를 거쳐 현재 53만 ㎡(약 16만 평) 남짓이다. 국가유산청이 관리하는 잔디와 수목, 호수가 정갈하다. 정원이라면 정원, 공원이라면 공원 같다.
정문인 충무문을 지나 호수를 오른쪽으로 끼고 깔끔하게 정돈된 잔디밭 사잇길을 걷는다. 홍살문을 지나 판석이 깔린 오르막길을 향한다. 두 번째 문인 충의문을 통과해 높다란 3중 기단(基壇) 위 사당을 마주한다. 두 번째 기단 왼쪽에 무궁화나무가 한 그루 서 있다. 하얀 무궁화 몇 송이가 피었다.
1598년 노량해전에서 순국한 충무공을 기리는 사당은 숙종 32년(1706년)에야 이곳에 세워졌다. 그는 한성 건천동(현재 서울 회현동 근처)에서 태어났지만 외할아버지가 살던 이곳으로 어렸을 때 내려왔다. 충무공의 부친은 벼슬길에 오르지 못했다. 당시 처가살이는 드문 일이 아니었다.
1931년 그 후손이 은행에 진 빚을 못 갚아 담보로 잡힌 묘소와 위토(位土, 제사 비용 충당을 위해 경작하는 논밭)가 경매에 나올 처지가 됐다. 동아일보가 통탄하는 사설을 썼고 ‘이충무공유적보존회’가 만들어져 국민 성금 1만7000원을 모아 이듬해 중건했다. 다만 이 건물은 성역화 때 경내 다른 곳으로 옮겨져 현재는 ‘구 현충사’로 불린다.
현충사 내부에는 충무공 영정이 있다. 1932년 중건 당시에는 청전 이상범이 그린 군관 복장의 영정이 걸렸다. 지금은 1953년 월전 장우성이 그린 사모관대 차림의 충무공 영정이 걸려 있다. 표본 영정이다.
영정 속 충무공의 시선은 현충사 너머 아산 시내, 그 너머 자유롭고 평화로운 온 땅을 향한다. ‘난중일기’에서 임금에 대한 애틋한 마음은 잘 보이지 않는다. 이순신에게 왕은 ‘임’이 아니었다. 그의 사랑은 온전히 이 땅, 산하에 가 닿는다.
충무문 앞터에 2011년 지은 충무공이순신기념관 전시실에는 왜란 중 만든 충무공의 칼 두 자루가 전시돼 있다. 국보인 두 칼에는 대구(對句)를 이루는 여덟 자 문구가 새겨져 있다.
‘삼척서천 산하동색(三尺誓天 山河動色 석 자짜리 칼로 하늘에 맹세하니 산하가 떨고) / 일휘소탕 혈염산하(一揮掃蕩 血染山河 한번 휘둘러 쓸어 내니 피가 강산을 물들인다)’
이 땅을 짓밟은 왜적에 대한 무인의 깊은 분노와 기개다. 산하에 대한 강렬한 애정이다. 우국충정이라는 말로는 다 담아낼 수 없다. 순수한 사랑으로 다가온다.
기념관에 실감영상실이 있다. 그의 생애와 현충사 사계를 최근 유행하는 이머시브(immersive) 영상으로 보여 준다. 관람객을 감싸듯 벽 4면과 바닥으로 흐르는 10분 분량 영상이 볼만하다.
● 신과 이웃
산하에 대한 뜨거운 사랑에 흠뻑 젖었다면, 신(神)에 대한 사랑을 체감해 보자.
현충사에서 차를 타고 아산만 방조제 쪽으로 15분가량 간다. 천주교 공세리성당이다. 대전교구 첫 번째 본당(주임 신부가 상주하는 성당)으로 1890년 문을 열었다. 방조제가 만들어지기 전, 성당 부근은 포구였다. 성당 터에는 원래 조선시대 충청 서남부 40개 마을에서 조세로 거둔 공미(貢米)를 보관하던 창고가 있었다.
지금의 성당은 프랑스에서 온 에밀 드비즈(Emile P. Devise·한국명 성일론, 1871-1933) 주임 신부 지휘하에 1922년 지어졌다. 아치형 창문은 로마네스크 양식, 높은 첨탑은 고딕 양식을 드러낸다. 무성한 초록 잎을 뽐내는 수령 300년 안팎의 거대한 팽나무 느티나무 은행나무 사이사이로 성당 외벽 붉은 벽돌과 창들이 보인다. 평화롭고 안온하다. 성당 한쪽에는 주로 병인박해(1866년) 때 순교한 아산 출신 성도 32명을 기리는 현양탑과 그들 모습을 돋을새김한 추모 벽이 서 있다.
본당 왼편 건너 옛 사제관을 개조한 ‘성지 박물관’에는 드비즈 신부를 비롯한 역대 주임 신부 물품 등 유물 1500여 점이 전시돼 있다. 의학과 미술 솜씨가 뛰어났던 드비즈 신부와 ‘이명래 고약’으로 유명했던 이명래 집안의 관계가 흥미롭다. 1970년대까지 여염집 종기 치료에 많이 쓰인 고약 제조법을 이명래에게 전수한 이가 드비즈 신부다. 또 이명래의 동생이자 한국 최초 공예 디자이너 이순석 전 서울대 미대 교수의 미적 재능을 일깨워 준 이도 그다.
성당을 거닐며 낯선 땅에서 봉사한 프랑스 신부들과 낯선 믿음을 위해 목숨을 바친 한국인들을 생각한다. 이들의 신에 대한 사랑은 지고지순할 뿐이다.
천상의 존재에 대한 사랑에서 시선을 내리면 마을, 곧 이웃에 대한 사랑을 감지할 수 있다. 공세리성당에서 남쪽으로 25분가량 차로 내려오면 있는 아산외암마을에서다.
이 마을은 약 500년 전 ‘예안 이 씨’ 일가가 송악면 설화산 밑에 자리를 잡고 이룬 집성촌이다. 지금도 그들이 마을 주류다. 고택(古宅)과 정원, 초가 등이 상대적으로 잘 보존돼 있는데, 사람들이 산다. 택호도 관직이나 출신지 이름을 따서 참판댁, 감찰댁, 참봉댁, 송화댁, 신창댁 등으로 부른다. 관광객들에게 대문을 흔쾌히 열어 놓는 집이 적지 않다.
그중 건재(建齋)고택이 유명하다. 조선 말기 영암군수를 지낸 건재 이상익(1848∼1897)이 지어서 영암군수댁 혹은 영암댁이라고도 한다. 이 마을 이름을 호로 택한 조선 중기 문인 이간(1677∼1727)이 건재고택 터에서 태어났다.
건재고택은 문간채, 사랑채, 안채로 이뤄졌다. 그 주변으로 광과 가묘가 있다. 사랑채 앞마당 정원이 눈길을 끈다. 소나무를 비롯한 여러 나무와 괴석 그리고 연못이 놓여 있다. 전통 정원과 서양식을 절충했다고 한다. 기자가 찾았을 때는 설화산에서 끌어온 물로 채운다는 연못이 말라 있어 아쉬웠다. 물을 밖으로 뿜어내야 할 샘은 바닥 가까이에서만 물이 비친다. 푸른 물이 더해졌다면 국내 어느 정원 부럽지 않았을 터다.
건재고택 돌담 밖에 지어진 가랍집은 연구 대상이다. 가랍집은 외거노비가 살던 집을 말한다. 한 연구에 따르면 ‘ㄱ’자 형태 초가인 이 가랍집은 약 130년 전에 지은 원형 그대로다.
고택과 초가 말고 시선이 머무는 것은 집들을 따라 구불구불 이어진 길이다. 어른 키 높이 기와집 돌담과 내부를 들여다 볼 수 있는 초가집 야트막한 돌담 사이로 난 골목이다. 언제라도 아이들이 와 소리 지르며 뛰어다닐 것만 같다. 마을에 대한 사랑은 이렇게 자라날 터다.
● 그리고 나
시선을 나에게로 돌릴 때다. 아산에서 천안으로 건너온다. 건재고택에서 차로 20분 거리에 태학산이 있다. 학이 춤을 추는 모양이라고 선조들은 봤다. 그 산 동쪽 중턱에 태학산 자연휴양림이 자리 잡고 있다. 넓이가 50만 ㎡(약 15만3000평)에 이르는 울창한 소나무 숲이다. 물론 소나무만 있지 않다. 봄이 되면 노란 꽃이 피는데 생강나무다. 생강이 자라는 나무는 당연히 아니다. 줄기 껍질을 찢어 내면 생강 냄새가 나서 그렇다. 신기한 것은 생강나무 꽃 효능이 진짜 생강과 비슷하단다.
숲을 거니는 것만으로 우리 몸의 자연 치유는 시작된다. 자동차 캠핑장도 있고 숙소인 ‘숲속의 집’도 마련돼 있다. 날씨가 좋지 않거나 산을 걸을 만한 몸 상태가 아니라면 태학산치유센터를 찾으면 좋겠다. 사전 예약하면 5000원에 명상, 요가, 족욕을 비롯해 여러 가지 프로그램을 해 볼 수 있다. 나를 사랑하는 첫 번째 레슨이다.