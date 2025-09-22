고연전 60주년… 고려대 3승2패로 종합우승

통산 전적 21승11무20패로 앞서
고려대가 2025년 ‘고연전’(고려대와 연세대의 정기전)에서 종합우승을 차지했다. 양교의 정기전은 연세대가 주최한 해에는 고연전, 고려대가 주최한 해에는 연고전으로 부른다. 올해 정기전은 연세대가 주최했다.
고려대는 5개 종목에서 3승 2패를 거둬 우승했다. 대회 첫째 날인 19일 고려대는 야구(9-5)와 농구(57-48)에서 승리했다. 연세대는 아이스하키에서 6-0으로 이겼다. 대회 둘째 날인 20일 열린 럭비에선 고려대가 21-19로 이겼고, 축구는 연세대가 2-0으로 승리했다. 60주년을 맞은 올해 정기전 종합우승을 이뤄낸 고려대는 연세대와의 통산 상대 전적에서 21승 11무 20패로 앞서게 됐다.
양교의 정기전은 1925년 고려대의 전신 보성전문학교와 연세대의 전신 연희전문학교 간 연식정구(소프트테니스) 경기에 뿌리가 있다. 야구, 축구, 농구, 아이스하키, 럭비 등 5종목을 매년 정기전으로 치른 건 1965년부터다.
임보미 기자 bom@donga.com
