동아일보

연패 탈출 노리는 울산, 내일 포항과 ‘동해안 더비’ 맞대결

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 12일 14시 51분

코멘트

글자크기 설정

포항과의 라이벌전인 ‘동해안 더비’에서 연패 탈출에 도전하는 신태용 울산 감독. 한국프로축구연맹 제공
크게보기
포항과의 라이벌전인 ‘동해안 더비’에서 연패 탈출에 도전하는 신태용 울산 감독. 한국프로축구연맹 제공

연패 탈출이 시급한 울산이 라이벌 포항과 ‘동해안 더비’를 치른다.

울산과 포항은 13일 오후 7시 포항스틸야드에서 2025시즌 프로축구 K리그1(1부 리그) 29라운드를 치른다. 양 팀이 올 시즌 K리그1에서 격돌하는 건 이번이 세 번째다. 3월 29일 열린 시즌 첫 맞대결에선 포항이 이호재의 결승골을 앞세워 1-0으로 이겼고, 5월 5일 두 번째 맞대결에선 1-1로 비겼다.

‘디펜딩 챔피언’ 울산은 12일 현재 K리그1 12개 팀 중 8위(승점 34·9승 7무 12패)다. 리그 상위권과의 격차가 큰 울산은 지난달 신태용 감독을 소방수로 투입했지만 쉽게 분위기를 바꾸지 못하고 최근 3경기 연속 패배했다. 울산은 A매치(국가대표팀 간 경기)로 인한 휴식기에 전지훈련을 하며 팀 조직력을 끌어올리는 데 집중했다. 안방에서 울산을 상대하는 포항은 4위(승점 44·13승 5무 10패)에 자리해 있다.

과거 FC서울에서 한솥밥을 먹었던 ‘절친’ 이청용(울산)과 기성용(포항)의 맞대결이 성사될지에도 관심이 쏠리고 있다. 둘 다 경기에 출전하면 기성용이 7월 서울을 떠나 포항에 입단한 이후 첫 맞대결이 펼쳐진다. 기성용은 포항 입단 기자회견 당시 “(이)청용이와 치르게 될 동해안 더비가 많이 기대된다. 청용이는 친구지만 존경하는 선수이기도 하다”라고 말했다.
#울산#포항#동해안 더비#K리그1#프로축구#전지훈련
정윤철 기자 trigger@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0