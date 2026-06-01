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오늘 6·25전쟁 76주년… 직접 만든 태극기로 추모
동아일보
입력
2026-06-25 04:30
2026년 6월 25일 04시 30분
양회성 기자
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6·25전쟁 제76주년을 하루 앞둔 24일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾은 유치원생들이 전사자 묘역에 직접 만든 태극기를 꽂으며 추모하고 있다.
#6·25전쟁 제76주년
#국립서울현충원
#전사자 묘역
#태극기
#추모
양회성 기자 yohan@donga.com
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