오늘 6·25전쟁 76주년… 직접 만든 태극기로 추모

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6·25전쟁 제76주년을 하루 앞둔 24일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾은 유치원생들이 전사자 묘역에 직접 만든 태극기를 꽂으며 추모하고 있다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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