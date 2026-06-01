KF-21 전투기, 국내 기술로 개발… 자주국방 달성

지난 4월 15일 경남 사천에 있는 한국항공우주산업(KAI)에서는 중요한 행사가 있었다. 앞서 3월 25일 처음 공개된 KF-21 전투기 양산 1호기가 이날 처음으로 비행에 성공을 거둔 것이다. 국내 기술로 개발한 전투기를 선두로 대한민국 항공우주산업이 선진국 수준의 기술력을 갖췄음을 알렸다.
우리나라가 방위산업을 처음 시작했을 때 소총, 수류탄, 박격포와 같은 기본적인 병기의 국산화가 가장 시급한 과제였다. 이후 소형 병기 국산화를 넘어 기관포, 견인포, 자주포와 같은 중화기를 비롯해 군용차량, 장갑차, 전차와 같은 기동장비까지 국내에서 자체 개발하는 수준으로 성장했다. 이처럼 부단한 노력을 기울인 결과 오늘날 K2 전차, K9 자주포와 같은 K방위산업을 대표하는 명품이 탄생할 수 있었다.
그러나 첨단산업을 대표하는 항공기의 경우에는 기술 장벽이 높고 선진국에서도 기술이전에 인색하다. 이에 KAI를 비롯한 전문업체들은 남다른 각오로 국산 항공기를 반드시 개발한다는 여정을 내디뎠다.
국산 항공기를 개발하는 프로젝트는 크게 3단계로 구분된다. 첫 번째로 KT-1 기본훈련기 개발을 통해 국내 기술 역량을 확보하고, 두 번째로 T-50 고등훈련기를 개발해 초음속 항공기를 자체 개발할 수 있는 기반을 마련했다. 마지막 단계로 KF-21 전투기를 독자적으로 개발함으로써 항공 기술의 독립과 자주국방을 실현하는 데 성공했다.
이 과정의 출발이라고 할 수 있는 KT-1 기본훈련기의 개발을 시작했을 때 모든 항공기는 해외 구매에 의존해야 했고 국내 기술 기반은 매우 부족했다. 불모지에서 시작했으나 반드시 성공하겠다는 의지로 노력한 끝에 1991년 12월에 처음으로 비행에 성공했다. 오늘날 KT-1 기본훈련기는 대한민국 공군의 조종사를 양성하는 주력 기종으로 운용되고 있을 뿐만 아니라 인도네시아를 시작으로 터키, 페루, 세네갈에도 수출돼 국산 항공기의 수출 시대를 개척한 선구자라고 할 수 있다.
KT-1 다음 과제는 초음속 전투기였다. 첨단기술이 집약된 전투기를 국내에서 단번에 개발하기에는 무리가 있기에 단계를 나눠 진행했다. 우선 F-16 기종을 국내에서 면허 생산해 공군의 전력을 보강하는 동시에 전투기를 생산하는 기술도 확보했다. 이후 T-50 고등훈련기 개발에 착수해 2002년 8월 성공적인 첫 비행을 끌어냈다. 주목할 점은 초음속 항공기를 처음 개발했음에도 밤낮없이 노력한 결과 계획했던 일정을 5개월이나 당겨서 마무리한 것이다. 개발에 성공한 T-50 고등훈련기는 FA-50 경전투기로 발전했고 공의 전력을 담당하는 동시에 인도네시아를 시작으로 이라크, 필리핀, 태국, 폴란드, 말레이시아 등 6개국에 수출됐다.
T-50 및 FA-50 개발을 통해 완전하게 경험을 축적한 다음 순서는 KF-21 보라매 전투기 사업이다. T-50 고등훈련기를 개발할 당시만 해도 일부 기술을 미국에 의존했으나 KF-21 전투기는 오롯이 국내 기술진의 손으로 개발을 추진할 만큼 기술력이 크게 발전했다. 2015년 12월부터 개발을 시작한 KF-21 전투기는 2022년 7월 최초 비행에 성공하면서 국산 항공기의 기술 역량을 완전하게 입증했다. 국내 기술로 개발한 KF-21 전투기는 레이더, 항공전자, 무장을 탑재할 때 이전과 달리 기술적인 제한 조건 없이 우리 군의 요구에 부응해 자유롭게 개조할 수 있다는 점이 큰 장점이다.
무엇보다도 KF-21 보라매는 해외 경쟁 기종과 비교해 신속하고 확실하게 개발 및 전력화를 추진하고 있다. 매우 성공적이었다는 평가를 받는 프랑스 라팔 전투기의 경우에도 1978년 개발을 시작하고 14년이 지난 1991년에 이르러서야 시제기의 비행시험에 성공했다. 이런 점을 고려할 때 모든 개발 과정을 짧은 시간에 성공으로 마무리한 KF-21은 국내 항공산업의 쾌거 그 자체다.
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