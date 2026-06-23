생명과학 석학 한자리에… 내년 대구서 학술대회

市, ‘세계대사체총회’ 국내 첫 유치
대구시는 ‘2027 세계대사체총회(Metabolomics)’를 유치했다고 22일 밝혔다. 국내에서 이 총회가 열리는 것은 처음이다. 시는 총회를 계기로 첨단의료복합단지를 중심으로 육성 중인 바이오·헬스케어 산업의 국제 경쟁력을 높이고 글로벌 연구 협력 거점을 구축한다는 계획이다.
워크숍-산업전시회 등 진행 예정
세계대사체총회는 생명과학과 바이오·헬스케어 분야 연구자들이 한자리에 모여 최신 연구 성과와 기술 동향을 공유하는 세계 최대 규모의 대사체학 국제 학술대회다. 대사체학은 생명체 내에서 생성되는 각종 대사물질을 분석해 질병의 원인을 규명하고 정밀의료와 신약 개발, 식품 안전성 연구 등에 활용하는 첨단 생명과학 분야다. 최근 인공지능(AI) 기반 신약 개발과 맞춤형 의료 기술이 주목받으면서 중요성이 더욱 커지고 있다.
대구시는 21일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 올해 세계대사체총회 개막식에서 호주와 필리핀을 제치고 2027년 개최 도시로 최종 선정됐다. 행사는 2027년 6월 20일부터 24일까지 5일간 대구 엑스코에서 열린다. 세계 40개국에서 연구자와 산업계 관계자 등 1500여 명이 대구를 찾을 예정이다.
총회 기간에는 세계적인 석학들의 기조연설을 비롯해 분과회의와 워크숍, 산업전시회 등이 열린다. 대학 교수와 연구원, 대학원생, 글로벌 바이오·제약기업 전문가, 분석장비 제조업체 관계자들이 최신 연구 성과를 공유하고 협력 방안을 논의하는 국제 교류의 장이 될 전망이다.
시는 총회 개최에 따른 생산유발효과 46억 원, 부가가치 유발효과 20억 원의 경제적 효과를 기대하고 있다. 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “행사의 성공적인 개최를 통해 글로벌 연구 협력을 확대하고 지역 의료산업 발전의 새로운 전환점을 만들겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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