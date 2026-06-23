[강남구] 내달 22일까지 강남 사업체 5만 개 대상 ‘경제총조사’ 실시

30일까지 온라인 조사 참여 가능
강남구(구청장 조성명)가 6월 1일부터 7월 22일까지 ‘2025년 기준 경제총조사’를 실시하고 있다. 조사 대상은 5만4324개 사업체로 서울시 자치구 가운데 최대 규모다.
AI 활용 여부 등 6개 항목 추가
경제총조사는 국가 전체 산업의 규모와 구조, 고용과 생산 활동 현황 등을 파악하기 위해 5년마다 실시하는 국가 지정 통계조사다. 조사 기준일은 2025년 12월 31일이며 강남구는 원활한 조사 수행을 위해 총 215명의 조사 인력을 투입한다.
강남구는 서울시 자치구 가운데 사업체가 가장 많은 지역으로 전체 사업체 수는 10만여 개에 이른다. 이번 경제총조사는 국가데이터처 기준에 따라 경제적 중요성이 큰 사업체는 전수조사하고 나머지는 표본조사를 병행하는 방식으로 진행된다.
이번 조사에서는 사업체의 응답 편의를 높이기 위해 온라인 조사와 방문 면접 조사를 병행한다. 온라인 조사는 6월 1일부터 30일까지 PC와 모바일을 통해 참여할 수 있으며 이후 6월 12일부터 7월 22일까지 조사원이 사업체를 방문해 면접 조사를 실시한다.
특히 이번 조사에는 최근 산업 환경 변화와 정책 수요를 반영한 신규 항목이 포함됐다. 인공지능(AI) 활용 여부, 로봇 활용, 무인매장 운영, 외국인 종사자, 스마트공장 운영, 스마트농장 운영 등 총 6개 항목을 새로 추가해 디지털 전환과 미래 산업구조 변화까지 정밀하게 파악할 계획이다.
조사 항목은 모두 38개다. 사업체명, 조직 형태, 종사자 수, 연간 매출액 등 기본 항목과 업종별 산업 특성 항목으로 구성된다. 최종 조사 결과는 2027년 6월 공표될 예정이며 국가 경제정책 수립은 물론 지역 산업구조 분석, 소상공인 지원정책, 창업 및 일자리 정책 수립 등 다양한 분야의 기초 자료로 활용된다.
조성명 강남구청장은 “경제총조사는 국가와 지역 경제의 현재를 정확히 진단하고 미래 정책 방향을 설계하는 데 필요한 중요한 기초 자료”라며 “강남구의 산업과 고용구조를 정확히 파악할 수 있도록 사업체 관계자 여러분의 적극적인 참여와 성실한 응답을 부탁드린다”고 말했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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