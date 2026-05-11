국립창원대 캠퍼스서 41개 학과 전공박람회

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졸업생 토크콘서트 등 인기

국립창원대는 8일 경남 창원시 의창구 창원캠퍼스에서 ‘2026학년도 전공박람회’를 열었다고 10일 밝혔다.

박람회에서는 ‘고민을 넘어, 나만의 길을 선택하다!’라는 주제로 41개 학과가 전공 부스를 운영했다. 또 한화에어로스페이스, 한국해양진흥공사 등 다양한 분야에 진출한 졸업생이 강연자로 참여해 진로 설계 경험을 공유하는 ‘커리어 토크 콘서트’ 행사도 함께 열렸다.

행사장에서는 입학 및 교육과정 안내와 함께 맞춤형 학습·전공 설계, 취업 전략 상담 등 학생 참여형 콘텐츠도 마련됐다.

박민원 총장은 “전공을 탐색한 학생들이 통합대학이 열어가는 새로운 가능성 속에서 자신만의 성장 DNA를 발견하고 그 가능성을 미래 진로로 힘차게 확장해 나가는 소중한 계기가 되었기를 진심으로 바란다”고 말했다.

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도영진 기자 0jin2@donga.com
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