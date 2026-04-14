부산시, 2조1187억원 투입해 일자리 20만 개 만든다

부산시가 ‘고용률 1위 도시’를 목표로 다양한 정책을 추진한다. 시는 14일 고용 미스매치(불균형) 해소, 좋은 일자리 창출, 혁신성장 산업 생태계 확산, 맞춤형 일자리 확대 등 4대 전략과 16개 실천 과제로 구성된 ‘2026년 일자리정책 종합계획’을 발표했다. 이를 위해 총 2조1187억 원을 투입한다. 시에 따르면 지난해 부산 지역 15~64세 고용률은 68.1%로 나타났다. 이는 5년 전보다 5.2%포인트 상승한 수치로, 7대 특별·광역시 중 1위인 서울(70%)을 바짝 추격하고 있다. 시는 올해 20만800개의 일자리 창출을 목표로 한다. 시 관계자는 “고용률 70% 달성을 위해 구인·구직 간 미스매치를 해소하고, 첨단산업 중심으로 양질의 일자리를 창출하는 것이 이번 계획의 핵심”이라고 말했다. 먼저 산업 수요와 인력 간 불일치 해소를 위해 부산·울산·경남 지역 공통 주력산업 육성을 추진한다. 이를 위해 총 51억2000만 원을 투입하는 ‘초광역권 일자리 프로젝트’를 추진한다. 광역 취업 지원과 출퇴근 지원, 생활권 연계를 강화하고, 지역 주력 산업인 조선업을 중심으로 원·하청 기업 상생 기반 고용 확대 사업을 통해 고용 격차 완화와 근로환경 개선을 추진한다. 또 관광·마이스(MICE), 기계·부품·철강 등 지역 산업 특성을 반영한 ‘전략산업 맞춤형 일자리 지원사업’(50억 원)을 추진한다. 지역 정보기술(IT) 분야 우수 인력과 역외 프로젝트를 연결하는 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 지원 사업도 새롭게 도입한다. 인공지능(AI) 기업 육성과 디지털 산업 생태계 조성도 핵심 사업에 포함했다. 반도체·이차전지·미래차·수소 등 차세대 산업을 육성하고, 기계부품·조선·해양·신발·섬유 등 지역 주력 산업은 디지털 전환 고도화를 추진한다. 부산디지털혁신아카데미와 협력해 AI·디지털 핵심 인재 양성에도 나선다. 박형준 부산시장은 “첨단산업과 연계한 일자리 정책으로 부산을 미래 일자리 중심 도시로 만들겠다”고 말했다. 이와 함께 부산기술창업투자원을 중심으로 창업 지원 원스톱 체계를 강화하고 글로벌 네트워크를 확대한다. 지산학 협력을 통해 육성한 미래 인재를 산업과 연결한다. 금융 분야에서는 금융기업 유치와 핀테크·해양금융, 블록체인·디지털자산 산업 육성을 통해 새로운 일자리 기반을 확충할 방침이다. 박 시장은 “청년, 여성, 중장년·노인, 취약계층 등 대상별 특성을 반영한 맞춤형 일자리 지원을 강화하고, 중장년층을 위해 재취업·경력 전환과 생애 재설계 지원을 확대하겠다”고 말했다.