“현관에 쓰러진 만취女 깨워줬더니 범죄자 취급”…아파트 주민의 분노

아파트 단지 내에서 술에 취해 쓰러진 여성을 도와줬다가 오히려 범죄자로 몰린 입주민이 경고문을 붙였다는 사연이 전해졌다.
7일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘변태로 오해받은 어느 입주민의 빡친 경고문’이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물에는 동일 인물로 추정되는 아파트 입주민이 복수의 경고문을 작성해 단지 내에 붙이고 세워놓은 것을 찍은 사진이 있었다.
경고문 작성자는 “며칠 전 새벽 2시가 넘어 담배를 피우러 나갔다가 현관 밖에서 한 여성이 쓰러져 있는 것을 발견해 깨웠다”며 “여성이 비밀번호를 제대로 누르지 못해 대신 눌러줬다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “2026년 3월 29일 새벽 2시 40분경 다시 담배를 피우러 나갔을 때 해당 여성과 동행한 남성이 자신을 범죄자 취급하는 눈빛으로 바라보며 ‘내가 따라오길 잘했네’라고 들리도록 말했다”고 적었다. 그러면서 “당사자는 꼭 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 보길 바란다. 좋은 일을 했지만 현실은 범죄자 취급을 받았다”고 억울함을 호소했다.
작성자는 또 다른 경고문에서도 “술에 취한 여성이 1층 현관문 밖에서 자고 있어 위험해 보여 깨워주고 (현관문)비밀번호를 대신 눌러줬다”며 “남자 일행들이 나를 범죄자 취급했다”고 주장했다. 그는 “OOO(아파트 이름) 입주 7년차”라며 “우리 서로 기본은 지킵시다”라고 말했다.
경고문을 본 누리꾼들은 “좋은 일을 하고도 범죄자 취급을 받는 건 정말 억울할 것 같다”, “요즘에는 세상 무서워서 직접 도움을 요청하지 않는 한 그냥 지나치는 게 좋다”, “얼마나 억울하면 경고문을 아파트에 4개나 붙여놓나”, “여성분은 제대로 사과하길 바란다” 등의 반응을 보였다.
다만 일부 누리꾼은 경고문 작성자의 태도를 지적했다.
경고문 작성자는 또 다른 안내문에서 해당 여성을 향해 “거울도 안보고 사나?”라며 욕설로 추정되는 숫자와 함께 “나도 눈이 있다”고 적었다. 누리꾼은 이에 “얼마나 억울할지는 알겠지만 외모로 저렇게 욕을 하는게 맞나”, “이러면 오히려 경고문 작성자의 여론이 안 좋아질 수 있다”, “외모 평가와 욕설은 자제하자” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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