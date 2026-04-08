AI 달자… 대구 택시 ‘급가속’ 확 줄었다

차에 AI 안전관리 시스템 설치
급정거-가속하면 경고음 울려
‘AI 택시’ 사고 감소율 22% 달해
기사 60% “위험 운전 감소했다”
“평소 안전 운전하는 습관이 생겼습니다.”
대구에서 택시 기사로 일하는 이진수 씨(58)는 7일 “인공지능(AI) 안전관리 시스템을 설치한 뒤 급출발이나 급제동을 하면 경고음이 나와 자연스럽게 몸이 반응하게 된다”며 이렇게 말했다.
대구·경북 모빌리티 솔루션 전문기업 ㈜디지티모빌리티와 자회사 교통안전관리 플랫폼 전문 ㈜바이펜스코리아가 공동 개발한 ‘AI 기반 안전관리 시스템’은 운전자의 위험 행동 발생 시점을 정밀하게 인지하고 결과를 알려주는 것이 핵심이다. 택시가 갑자기 멈추거나 급가속·급감속을 하면 경고음이 울리는 방식이다.
차량 내부에 설치된 장치가 위험 주행을 인식해 경고하고, 시스템은 택시 기사 휴대전화 애플리케이션(앱)과 연동돼 실시간으로 정보를 제공한다. 100점 만점 기준의 주행 점수 평가 기능도 갖췄다. 위험 주행 시간과 장소를 지도에 표시해 운전 습관을 개선할 수 있도록 돕는다.
민관 교통체계를 개선하기 위한 인공지능(AI) 도입이 확산하고 있다. 사고 예방뿐 아니라 사고 건수와 관련 예산을 줄이는 효과도 나타나고 있다.
7일 전국개인택시공제조합 대구지부에 따르면 지난해 10월부터 올해 2월까지 AI 기반 안전관리 시스템을 설치한 차량(4126대)의 사고 감소율은 전년 같은 기간 대비 약 22%로 분석됐다. 반면 같은 기간 시스템을 설치하지 않은 차량(법인 포함 약 7000대)의 사고 감소율은 4.5%에 그쳤다. 특히 전체 사고 감소 267건 가운데 시스템 설치 차량 감소가 218건으로 약 81.6%를 차지했다.
택시 기사들의 운전 습관 개선 효과도 확인됐다. 한국교통안전공단이 지난해 9∼11월 대구 지역 택시 2200여 대를 대상으로 약 3개월간 실증한 결과, 60%가 넘는 기사에서 급가속 등 위험 운전 행동이 줄어든 것으로 나타났다. 66세 이상 기사에서는 급정지와 급가속이 약 30% 감소했다.
대구택시공제조합 관계자는 “공식 데이터를 통해 사고 감소와 운전 습관 개선 효과가 확인된 만큼 향후 현장 안전 수준을 관리하는 객관적 지표로 활용할 계획”이라고 말했다.
대구교통공사는 AI를 활용해 도시철도 운행 장애 예측부터 대응 훈련까지 가능한 ‘지능형 장애 분석 및 훈련 프로그램’을 자체 개발했다고 7일 밝혔다. 이 시스템은 종합 관제 업무 효율을 높이고 장애 대응 역량을 강화하기 위해 구축됐다. 지난 10년간 축적된 장애 데이터를 분석해 발생 가능 문제를 예측하고, 실제 상황을 반영한 모의훈련 기능도 갖췄다. 특히 장애 발생 시 기존 보고서를 기반으로 원인을 심층 분석하고 최적의 조치 방안을 제시해 경험이 부족한 직원도 전문가 수준의 의사결정을 할 수 있도록 지원한다. 외부 솔루션 도입 없이 자체 개발해 약 7억7000만 원의 예산을 절감했고, 예방 정비 활성화에 따른 유지보수 비용 감소와 열차 운행 지연 감소 등 추가 효과도 기대된다.
김기혁 대구교통공사 사장은 “시스템 도입으로 관제 설비 장애를 체계적으로 관리하고 사고 대응 역량을 강화할 수 있을 것”이라며 “앞으로 AI를 활용한 스마트 안전관리 체계 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.
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