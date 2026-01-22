“명의도용 의심” 공무원 사칭범, 가짜 경찰 연결시켰다…800만원 피해

최근 울산 지역에서 행정복지센터 공무원을 사칭한 신종 보이스피싱에 속아 800만 원을 잃는 피해가 발생해 각별한 주의가 요구되고 있다.
22일 울산경찰청에 따르면 A 씨(70대·여)는 지난 13일 행정복지센터 공무원을 사칭한 보이스피싱 조직원으로부터 ‘A 씨 조카라고 주장하는 김모 씨가 위임장을 갖고 A 씨 주민등록등본을 받으러 왔다’는 전화를 받았다. A 씨가 “그런 조카가 없으며, 위임장을 써준 적도 없다”고 답하자, 사칭범은 “명의가 도용된 것 같다. 경찰서 형사과장과 연결해 주겠다”고 말했다.
이후 경찰 사칭범이 A 씨에게 전화를 걸어 “조카라고 주장하는 김 씨가 노인을 상대로 범죄를 저질러 2억 원의 피해가 발생했다. A 씨 계좌도 위험하니 돈을 안전하게 보관해 주겠다”고 속였다. 사칭범은 A 씨 계좌에 있는 자산을 파악한 뒤 “경찰이 안전하게 보관해 줄 테니 은행에서 모든 돈을 인출하라”고 거짓말했다.
그는 A 씨에게 “은행원이 돈의 용도를 물으면 ‘곗돈을 찾는다’고 둘러대라”고 지시하기도 했다. 이에 A 씨는 은행에서 총 800만 원을 인출했다.
경찰 사칭범은 의심을 피하기 위해 “돈을 찾은 은행 직원도 공범이었다”고 A 씨를 기만했다. 이 사칭범은 “출금한 돈이 모두 위조지폐일 수 있다. 우리가 검수해 줄 테니 돈을 우편함에 넣어두라”고 말했고, A 씨는 이를 따랐다.
A 씨는 이후 가족과의 상의를 통해 보이스피싱에 속은 것을 알았지만, 돈은 이미 사라지고 없었다.
경찰 관계자는 “보이스피싱 피해 예방 활동을 추진한 결과, 작년 7월 피해액 87여억 원에서 12월 12여억 원으로 감소했다”면서 “범죄 조직이 더 자연스럽게 접근할 수 있는 신종 수법 개발에 혈안이 돼 있으니 가족, 지인, 관공서 사칭에 각별히 주의해야 한다”고 말했다.
이 관계자는 “‘전기통신금융사기 통합대응단’ 누리집을 통해 실제 범인 목소리를 들어볼 수 있다”며 “피해 예방에 도움이 될 것”이라고 전했다.
