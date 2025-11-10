대장동 수사 검사 “대검이 남욱 허위 증언 대응 막아”

남욱 변호사가 대장동 개발특혜 의혹 재판에서 허위 증언을 한다고 판단한 수사팀이 대검찰청에 대응하겠다고 보고했지만 이를 허가하지 않았다는 주장이 제기됐다.
10일 법조계에 따르면 대장동 사건을 수사했던 홍상철 군산지청 형사1부장은 이날 검찰 내부망 이프로스에 글을 올려 “최근 남욱이 수사 과정에 문제가 있었던 것처럼 사실과 다른 잘못된 증언을 하는 것을 알고 있던 수사팀은 적극 대응할 필요성이 있다고 판단했다”며 “서울중앙지검도 동의해 수사팀 검사가 직접 증인신문에서 남욱의 잘못된 증언에 즉각 대응하고 바로 잡을 필요성이 있다고 대검에 보고했지만, 대검은 이를 불허했다”고 주장했다.
홍 부장검사는 “그러자 남욱은 지난 금요일 재판에서도 수사팀 검사가 아무도 없는 상황에서 수사 과정에 대해 사실과 전혀 다른 증언을 했다”며 “검사가 막상 재판에서는 대응을 하지 못하고, 내부게시판을 통해 설명할 수밖에 없는 작금의 상황이 너무 안타깝다”고 했다.
앞서 정일권 의정부지검 남양주지청 형사1부장검사가 대장동 개발특혜 의혹과 관련해 남욱 변호사를 조사할 당시 ‘배를 가르겠다’고 협박했다는 법정 증언과 관련해 사실이 아니라고 밝혔다.
정 부장검사는 “제가 수사과정에서 남욱 본인이나 그 가족에게 위해를 가할 것처럼 말했다는 것은 있을 수 없는 일이고 실제 하지도 않았다”고 강조했다.
