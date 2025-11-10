백종원, ‘원산지 허위 표기’ 무혐의…실무자는 검찰 송치

더본코리아에 대한 경찰 조사는 올 3월 온라인 커뮤니티에서 일부 사용자들이 더본코리아와 백 대표와 관련해 국민신문고에 민원을 넣었다는 인증글이 잇달아 올라오면서 시작됐다. 이들은 국민신문고를 통해 더본코리아의 제품 원산지, 광고 문구, 조리 기기 사용 방식 등에 문제를 제기하며 고발장을 제출했다. 경찰은 서울 강남경찰서를 중심으로 수사를 진행해 왔다.

(TVBS 갈무리)

한편 경찰은 덮죽 제품 자연산 표기 위반 및 빽다방 원산지 허위 표기 등 2건과 관련해 식품표시광고법 위반 혐의로 더본코리아 법인과 실무자 2명을 검찰에 송치한 것으로 알려졌다. 백 대표는 경찰에서 무혐의 처분을 받은 것으로 알려졌다.이 관계자는 “이번 조사 대상 사안을 포함해 회사 전반을 재점검하고 필요한 개선 조치를 마쳤다”며 “재발 방지를 위해 최선을 다하고 있다”고 했다.