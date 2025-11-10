“미래에셋증권 계좌 해킹, 100억 물어달라”

국내 자기자본 1위 증권사인 미래에셋증권에서 계좌 소유자가 알지 못하는 사이 수십억 원 규모의 주식과 현금이 다른 계좌로 빠져나가는 일이 발생했다. 배재현 전 카카오 투자총괄대표(사장·사진)는 2023년 발생한 이 같은 해킹 사실과 관련해 100억 원대 피해를 주장하며 미래에셋증권에 소송을 제기했다.
9일 미래에셋증권에 따르면 배 전 사장은 최근 미래에셋증권을 상대로 주식과 현금의 원상 복구를 요구하며 민사소송을 걸었다. ‘위·변조로 발생한 금융사고는 금융사가 책임져야 한다’는 전자거래법을 근거로 들었다. 해킹은 2023년 10월 말에서 11월 초에 걸쳐 일어났는데, 당시 배 전 사장이 SM엔터테인먼트 시세조종 사건으로 법정 구속됐던 시기였다.
당시 해킹 조직은 계좌에서 돈이 빠져나가도 대응할 수 없었던 배 전 사장을 표적으로 삼았다. 배 전 사장의 주민등록번호와 휴대전화 번호 등을 사전 확보한 뒤 개인적인 사정으로 휴대전화 이용이 불가능해진 시점을 노려 범행한 것으로 전해졌다. 군에 있던 방탄소년단(BTS) 멤버 정국과 수감 중이던 이동채 에코프로 회장도 범행 대상이 됐으나 증권사에서 이상 거래로 판단해 피해까지 이어지진 않았다.
그러나 배 전 사장은 해킹으로 현금 37억3000만 원이 인출됐고, 39억3000만 원어치의 주식이 강제 매도 후 빠져나갔다. 해당 주식을 그대로 가지고 있었다면 현재 가격으로 110억 원이라는 것이 배 전 사장의 설명이다. 그는 미래에셋증권이 계좌 관리를 제대로 하지 않아 이에 책임을 져야 한다고 주장하고 있다.
이에 대해 미래에셋증권은 보안 등 시스템상 문제가 없었고, 피해 금액도 사실과 다르다고 해명했다. 미래에셋증권은 휴대전화와 시중은행, 정부시스템을 통해 3단계에 걸쳐 본인 인증을 하고 있다. 이 가운데 배 전 사장의 휴대전화가 본인 명의였고, 정부시스템을 통한 신분증 진위 확인과 케이뱅크를 통한 1원 인증도 문제가 없었다는 것이다. 피해액이 배 전 사장 명의의 삼성증권과 케이뱅크 계좌로 이체돼 모든 책임이 미래에셋증권에 귀속되는 것은 아니라고 덧붙였다.
미래에셋증권은 또 배 전 사장의 실제 피해액은 15억8000만 원이라고 반박했다. 총 피해액 76억6000만 원 중 60억8000만 원이 회수돼 차액에 대해서만 책임을 지겠다는 것이다. 미래에셋증권 관계자는 “배 전 사장이 주식의 현재 시가를 근거로 피해액을 주장하고 있으나 법원에서 이를 인정할 가능성은 없다”고 말했다.
