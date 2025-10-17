한화오션 거제사업장서 구조물 넘어져 60대 근로자 숨져

한화오션 경남 거제사업장에서 철제 구조물이 넘어져 60대 근로자를 덮쳐 사망하는 사고가 발생했다.
17일 경남 거제경찰서와 한화오션에 따르면 이날 오전 10시 40분경 거제시 한화오션 사업장에서 크레인으로 시스템 발판장 구조물을 조립하던 중 길이 10m, 높이 2.8m 크기의 철제 구조물이 넘어졌다. 이 사고로 구조물 아래에서 작업하던 60대 남성 근로자가 구조물에 가슴 부위를 부딪혔다. 이 남성은 사내 구급대에 의해 구조돼 인근 병원으로 옮겨졌지만 오전 11시 43분경 결국 사망 판정을 받았다. 이날 작업 당시 숨진 이 근로자 외에도 작업자가 다수 있었지만 다른 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.
경찰에 따르면 이 근로자는 한화오션 하청업체 소속으로 파악됐다. 경찰과 고용노동부는 업체 관계자와 목격자 등을 상대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다. 노동부는 또 사고 현장에 근로감독관을 보내 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 조사 중이다. 한화오션은 사고 직후 해당 구역의 작업을 전면 중단하는 한편으로 이날 오후 안전점검과 안전교육을 각각 실시했다.
한화오션에서 사망사고가 발생한 것은 한 달여 만이다. 지난달 3일 오전 11시 56분경 건조 중인 선박의 선주사 소속 시험설비 감독관인 30대 브라질 국적 남성이 바다로 추락해 병원으로 이송했으나 결국 사망했다.
