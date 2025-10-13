아파트 위층 가족에 흉기 휘두른 30대, 자택서 숨진채 발견

의정부 아파트 엘리베이터서 칼부림
경기 의정부시 한 아파트에서 칼부림 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
40대 부부 병원 이송…자녀는 무사
경찰 와보니 아래층 자택서 숨져있어
13일 의정부경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시 23분경 의정부시 민락동 한 아파트 엘리베이터에서 30대 남성 A 씨가 이웃 주민인 한 일가족에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.
이로 인해 40대 부부가 피를 흘리며 병원으로 이송됐다. 이들 중 아내는 위중한 상태로 알려졌다. 당시 함께 있던 초등학생은 다치지 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 피해자들과 같은 아파트 아래층에 사는 A 씨가 자택에서 숨져 있는 것을 발견했다. 당시 A 씨는 집에 혼자 있었다.
경찰 관계자는 “아직 피해자 상대 조사가 안 된 상태라 사건 경위를 파악 중”이라며 “이상동기 범죄, 묻지마 범행은 아닌 것으로 보이며 정확한 범행 동기는 수사하고 있다”고 밝혔다.
