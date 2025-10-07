한소희, 이준석 SNS에 ‘좋아요’…“실수로 누른 것”

배우 한소희가 개혁신당 이준석 대표의 인스타그램 게시물에 ‘좋아요’ 표시를 했다가 논란에 휩싸였다. 한소희 측은 “실수였다”고 설명한 것으로 알려졌다.
7일 각종 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 한소희가 이 대표의 인스타그램에 ‘좋아요’를 눌렀다는 사실을 알리는 게시물이 줄을 이었다.
한소희가 ‘좋아요’를 누른 게시물은 이 대표가 음란 계정을 팔로우했다는 허위사실을 유포한 한 사람이 이 대표에게 보낸 자필 반성문 사진이었다.
게시물에서 이 대표는 “제가 무슨 음란 계정을 팔로우했다느니 하는 터무니없는 루머가 돌고 있다는 제보를 받고 확인해본 결과, 특정 정치인의 지지자들이 지속적으로 그 내용을 유포하고 있었다”고 밝혔다.
이어 “이에 대해 법적 조치를 예고하자, 가해자 중 한 분이 자필 반성문을 보내왔다”고 설명했다.
한소희는 논란이 일자 이 대표 게시물에 눌렀던 ‘좋아요’를 취소했다. 이와 관련해 한소희 측은 “단순한 실수였다. 다른 의도는 없다”고 해명한 것으로 전해진다.
박성진 기자 psjin@donga.com
