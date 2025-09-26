‘퇴근길 긴 줄’ 성수역 3번 출구에 계단 신설

기존 4개서 5개로 늘어나
퇴근 시간대에만 하루 평균 1만8000명이 승하차하는 등 혼잡하기로 유명한 서울 성수역 3번 출입구에 계단이 새로 설치된다.
서울교통공사는 25일 지하철 2호선 성수역 3번 출입구에 계단을 신설하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 공사로 성수역 출입구는 기존 4개에서 5개로 늘어나게 된다. 총사업비는 약 19억 원이며, 서울교통공사는 연내 공사 계약을 마무리하고 공사를 본격 시작할 계획이다. 교통공사 관계자는 “성수역은 수도권 지하철 중에서도 퇴근 시간대 혼잡도가 높은 역으로 꼽힌다”며 “이번 계단 신설로 이용객 분산 효과를 기대하고 있다”고 말했다.
성수역은 최근 몇 년 사이 성수동 카페거리와 신생 기업 본사 이전, 각종 복합문화공간 조성 등으로 유동 인구가 크게 늘었다. 특히 승하차 인원의 약 30%가 3번 출구로 몰리면서 출퇴근 시간에는 계단 진입 대기 줄이 인근 도로까지 이어지는 경우도 많았다. 3번 출구 주변에는 카페, 식음료 매장, 패션 브랜드 팝업스토어 등 젊은 층이 즐겨 찾는 상권이 집중돼 있고, 주말에도 방문객이 끊이지 않는다. 이런 이유로 지역 주민과 상인들은 꾸준히 출입구 추가 설치를 요구해 왔다.
이번 계단 신설은 그동안 예산 분담 문제로 지연됐던 사업이 마침내 속도를 내게 된 사례다. 서울교통공사는 지난해 8월 성수역 2, 3번 출입구 뒤편에 계단을 설치하겠다는 계획을 발표했으나, 두 곳을 동시에 신설하는 데 약 68억 원이 필요하다는 계산이 나오면서 착공이 미뤄졌다. 당시 성동구와 서울교통공사는 비용 분담 비율을 두고 이견을 보여 사업이 표류했다.
이 과정에서 더불어민주당 소속 정원오 성동구청장은 이달 9일 자신의 페이스북에 “백호 서울교통공사 사장이 현장에서 직접 했던 출입구 신설 약속을 지켜야 한다”고 공개적으로 촉구하기도 했다.
서울시는 이번 계단 신설이 성수동 일대의 교통 편의성을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 교통공사 관계자는 “성수동은 창업·문화·관광 중심지로 발전하고 있는 만큼 교통 인프라 확충이 필수적”이라며 “앞으로도 혼잡 역사를 중심으로 단계적 시설 확충을 검토하겠다”고 밝혔다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0