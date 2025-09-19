‘KT 무단 소액결제’ 피의자 신병 확보한 경찰, 윗선 수사 확대

경기남부경찰청

경찰이 파악한 피해 규모는 18일 기준 피해자 200명, 피해 금액 1억2790여만 원이다. 경찰 관계자는 “경찰에 신고된 피해자 외에 추가 피해 규모를 확인할 예정”이라고 했다.또한 경찰은 추가로 불법 펨토셀 2대가 발견돼 총 4대가 범행에 쓰였다는 KT 측의 발표에 대해 “KT 측으로부터 관련 자료를 제공받아 확보한 장비와의 관련성을 확인할 예정”이라며 “확보한 장비는 추후 민관합동조사단 등과 공조해 구체적인 범행 과정 등을 검증할 예정”이라고 했다.